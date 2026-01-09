Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και η ομάδα του Λιμανιού, δεν συνηθίζουν να ρίχνουν τα νέα μεταγραφικά τους αποκτήματα κατευθείαν στα βαθιά. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς όμως είναι μία διαφορετική περίπτωση.

«Μία ιδανική κατάσταση θα ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς να παίξει με την Καρδίτσα αλλά καλύτερα να σας ενημερώσει η ομάδα», σημείωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την καθιερωμένη Media Day των ομάδων της Ευρωλίγκα πριν από κάθε εντός έδρας παιχνίδι.

Από το ιδανικό όμως μέχρι το υπαρκτό, μεσολαβούν αρκετοί ενδιάμεσοι «σταθμοί» τους οποίους αξιολόγησε ο Έλληνας τεχνικός μαζί με το υπόλοιπο προπονητικό και ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού μέχρι να «ανάψει το πράσινο φως».

Το βράδυ της Παρασκευής (9/1) στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο φωτεινό πίνακα θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην πλευρά των γηπεδούχων και το όνομα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της ομάδας του Πειραιά. Μαζί με εκείνο του Τάισον Γουόρντ, εκτός απροόπτου.

Το «θηρίο» Ταϊρίκ Τζόουνς «έσπασε» τα… πρωτόκολλα του Ολυμπιακού και λίγες μόλις ώρες αφότου προσγειώθηκε στην Ελλάδα και χωρίς να ξέρει καλά καλά τους συμπαίκτες του – που βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη όταν ήρθε – και τα συστήματα, αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής απέναντι στην Μπάγερν (9/1, 21:15). Και υπάρχουν λόγοι περί αυτού.

Αρχικώς ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού δεν είναι «φρέσκος» στη διοργάνωση, κάθε άλλο. Τα τελευταία χρόνια ανήκει σε αυτήν και διακρίνεται ως ένας εκ των κορυφαίων «ψηλών» στην Ευρώπη. Συνεπώς γνωρίζει από πρώτο χέρι τι πάει να πει Ευρωλίγκα.

Το «πλάνο» του Μπαρτζώκα σχετικά με το ντεμπούτο του Τζόουνς (video) Άπαντες στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού αναρωτιούνται πότε θα γίνει το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς. Τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για αυτό το γεγονός;

Εκτός των άλλων, ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήρθε με… φόρα στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Καμία αγωνιστική απραξία όπως στην περίπτωση του Τζέιμς Νάναλι δεν τον συντρόφευσε. Την 30η του Δεκέμβρη, λίγες ώρες πριν επικυρωθεί η συμφωνία του με τον Ολυμπιακό που έδωσε κοντά στο μισό εκατομμύριο στην Παρτιζάν, ο «Eighty Eight» έπαιξε 26 λεπτά κόντρα στη Βαλένθια, σημειώνοντας 9 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Επίσης παρότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, σημείο αναφοράς στη ρακέτα των «ερυθρολεύκων» στον πρώτο γύρο και ο κορυφαίος σέντερ μέχρι τώρα στη σεζόν, επέστρεψε στις προπονήσεις και δήλωσε «παρών» ενόψει Μπάγερν, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και το προπονητικό επιτελείο δεν θέλει να τον φορτώσει. Άλλωστε υπάρχουν πλέον λύσεις που μπορούν να τον αντικαταστήσουν επάξια αφού το να έχεις τον Ντόντα Χολ ως τρίτη επιλογή, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι υπερπολυτέλεια.

Επί πρόσθετα, ο Έλληνας τεχνικός έλαβε υπόψιν του και την αδυναμία χρησιμοποίησης του Ταϊρίκ Τζόουνς στο προσεχές ματς με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι (14/1). Στη συμφωνία των Πειραιωτών με τους Σέρβους για την αποδέσμευση του Τζόουνς, υπήρχε ο όρος της μη δυνατότητας χρησιμοποίησής τους στο παιχνίδι του δευτέρου γύρου. Εκεί που θα χρειαστεί ο Μιλουτίνοφ αφού σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται η Παρτιζάν, δεν είναι ποτέ εύκολο να την κερδίσεις στη Σερβία.

Κυρίως όμως δεν υπήρχε κάποιος λόγος για να «κόψει» ο Ολυμπιακός τον ενθουσιασμό που επικρατεί στις τάξεις των φίλων του. Ένα συναίσθημα που η ίδια η ομάδα «γέννησε» ξανά μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα με διπλό στο ΟΑΚΑ και πολυπόθητη μεταγραφή.

Ο κόσμος των «ερυθρολεύκων» έχει… ζεσταθεί και πάλι, αδημονεί να δει το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας να «γκρεμίζει» τις μπασκέτες και να παίρνει παραμάζωμα τους αντιπάλους του. Συνεπώς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι αρμόδιοι τα έβαλαν όλα σε ένα καζάνι που είχε πρόσημο θετικό δίπλα ως προς την συμπερίληψη του Ταϊρίκ Τζόουνς στην «ερυθρόλευκη» δωδεκάδα.

Η «τελετουργία» του Ταϊρίκ Τζόουνς με την μητέρα του που κρατάει από τα κολεγιακά του χρόνια Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει μία πολύ στενή σχέση με τη μητέρα του. Και ένα… εθυμοτυπικό που έχει τις απαρχές του από τα κολεγιακά χρόνια μέχρι σήμερα.

Μεταξύ άλλων δηλώθηκε και στην 8άδα των ξένων του Ολυμπιακού για το ελληνικό πρωτάθλημα αντί του Σέιμπεν Λι που αποχώρησε, κάνοντας η ομάδα του Λιμανιού χρήση της δυνατότητας για μία αλλαγή στο δηλωθέν ρόστερ. Άρα απομένει μία ακόμα μέχρι και την post season, με τον ΜακΚίσικ πρώτο επιλαχόντα σε περίπτωση τραυματισμού ή οποιασδήποτε άλλης σκέψης.