Η Εφές «αιχμαλώτησε» τον Ολυμπιακό βάζοντας… σημάδι τον Σάσα Βεζένκοφ. Ακόμα κι έτσι όμως, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κέρδος από την ήττα τους.

Ελλείψει Εβάν Φουρνιέ, τα σημεία αναφοράς στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ελαττώθηκαν, πολλώ δε μάλλον εξαιτίας της πολυσχιδούς φύσης του Γάλλου γκαρντ που παραμένει για λίγο ακόμα στα… πιτς.

Η – δίχως αμφιβολία – ταλαντούχα επιθετικά Εφές, πήρε υψηλό βαθμό και στα μετόπισθέν της. Ακόμα πιο υψηλό για την ακρίβεια εκεί, εκμεταλλευόμενη τις ηχηρές απουσίες των Πειραιωτών. Ο Κοκόσκοφ με το προπονητικό του σταφ, είχαν ένα ξεκάθαρο «πλάνο εξόντωσης» του Σάσα Βεζένκοφ, πόνταραν στην κούραση του Νίκολα Μιλουτίνοφ που δεν έφτασε τα συνηθισμένα του στάνταρ και η Εφές έφυγε θριαμβεύτρια από το φαληρικό στάδιο.

Ο Ολυμπιακός που είχε αρκετά πρόσωπα σε μέτρια βραδιά, οφείλει να ανασυνταχθεί άμεσα αφού το πρόγραμμα πιέζει. Αρχής γεννομένης από το δεύτερο σκέλος της «διαβολοβδομάδας» με την Μακάμπι στο Βελιγράδι (17/10).

Και επειδή από το ρόδο βγαίνει αγκάθι και από το αγκάθι ρόδο, αναμένοντας σημαντικές επιστροφές που θα τον βάλουν σε μία κανονικότητα, έχει πράγματα να κρατήσει. Κι αυτό είναι το σχήμα που λειτούργησε.

Ο Οσμάνι στους Betarades για τη διαιτησία στο ΣΕΦ & το ματς της ζωής του κόντρα σε Ελλάδα και Γιάννη (video) Ο Ερτζάν Οσμάνι άφησε εκνευρισμένος λόγω της αποβολής του με πέντε φάουλ το παρκέ κόντρα στον Ολυμπιακό αλλά χαμογελαστός και νικητής το ΣΕΦ. Τι είπε στους Betarades για τον ημιτελικό του EuroBasket;

Με τη βοήθεια του Hudlinstat, οι Πειραιώτες παρουσίασαν ένα πολύ αποδοτικό σχήματα με μία κοινή τετράδα. Νιλικίνα που ακόμα ψάχνεται όπως είναι λογικό αφού έπεσε στα βαθιά και δεν γίνεται να περιμένουν όλοι πράγματα που δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής στην καριέρα του, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ. Εξού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον εμπιστεύθηκε στο φινάλε αντί του «Μίλου», ασχέτως αν δεν του βγήκε.

Στους προαναφερθέντες τέσσερις, χωράει ένας ακόμα. Αυτός ήταν ο Παπανικολάου στη δεύτερη περίοδο που μπήκε και «γύρισε» το παιχνίδι με την ενέργεια, την εμπειρία του, τα σημαντικά ριμπάουντ που εξασφάλισε και την άμυνα που έπαιξε (έβαλε και ένα τρίποντο) από το -10.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο και μέχρι να… στενέψει το καλάθι της Εφές για τον Ολυμπιακό, ο πέμπτος της παρέας ήταν ο «σνάιπερ» Άλεκ Πίτερς. Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 4/5 τρίποντα, σε σχήμα με τον ίδιο στο’3′, τον Βεζένκοφ στο ‘4’ και τον Γουόρντ στο ‘5’. Έτσι έφτασαν οι γηπεδούχοι στο +6 (67-61), το οποίο όμως δεν κράτησαν.

Με αυτό το σχήμα στο παρκέ, κατά τα 4/5 ίδιο για 12 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος της αντιπάλου του. Της τάξεως του +16, αφού είχε 29 πόντους σε 26 κατοχές την ίδια ώρα που οι Τούρκοι είχαν μόλις 13 σε 28 κατοχές.

Ποια ήταν η φάση, που «ξεχώρισε» ο Μπαρτζώκας από την ήττα του Ολυμπιακού Η Αναντολού Εφές υποχρέωσε τον Ολυμπιακό (14/10, 78-82) στην πρώτη του ήττα για τη φετινή σεζόν στο ΣΕΦ. Ποια ήταν η φάση, που «ξεχώρισε» ο Γιώργος Μπαρτζώκας ως «πολύ σημαντική»;

Τα «σωστά χαρτιά στην τράπουλα» ανάγκασαν την Εφές σε 6/23 σουτ (26% δηλαδή), όμως δεν ήταν αρκετό. Αφενός διότι άλλοι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, αφετέρου εξαιτίας των μόλις 27 πόντων που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος. Ενώ 26 είχε στη δεύτερη μόνο περίοδο. Και φυσικά του… Ησαία (σ.σ. Κορντινιέ) που έγειρε την πλάστιγγα στο τέλος.

Για να γίνει μία… σούμα, σαφώς και είναι αρκετά τα ανοιχτά ζητήματα έως ερωτηματικά στο Λιμάνι. Από το ρόστερ και το ενδεχόμενο προσθαφαίρεσης, μέχρι το υψηλό παθητικό και την έρευση «πόλου» επιθετικά όταν δεν λειτουργούν όλα βάσει εργοστασιακών ρυθμίσεων. Ή η σταθερά μερικών παικτών που θα μπορούν να δημιουργήσουν και για τον εαυτό τους.

Οι επιστροφές των τραυματιών αναμενόμενα θα βελτιώσουν την κατάσταση, μεγαλώνοντας το φάσμα των επιλογών όχι μόνο σε πρόσωπα αλλά και συστήματα. Την ίδια ώρα, οι μεταγραφές αρχίζουν και καταλαβαίνουν καλύτερα το όλο εγχείρημα. Το ταμείο όμως, γίνεται στο τέλος.