Ο Ερτζάν Οσμάνι άφησε εκνευρισμένος λόγω της αποβολής του με πέντε φάουλ το παρκέ κόντρα στον Ολυμπιακό αλλά χαμογελαστός και νικητής το ΣΕΦ. Τι είπε στους Betarades για τον ημιτελικό του EuroBasket;

Όσοι δεν είχαν δώσει τη δέουσα προσοχή στην ραγδιαία αγωνιστική του άνοδο, μιας και ο Ερτζάν Οσμάνι διάγει την τρίτη του σεζόν στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης, φρόντισε ο ίδιος να συστηθεί σε ένα παιχνίδι βαρύνουσας σημασίας για πολλούς λόγους.

Ο Τούρκος φόργουορντ έκανε το παιχνίδι της ζωής του, μέχρι το επόμενο ίσως αν και πάντα θα κατέχει περίοπτη θέση η εμφάνισή του αυτή, απέναντι στη «γαλανόλευκη» στη Ρίγα, στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του πρόσφατου EuroBasket.

Σε ένα αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που η παρουσία των Σενγκούν, Λάρκιν και Οσμάν ξεχώριζε, βάσει οντότητας και βιογραφικού στον παγκόσμιο χάρτη, ο απόλυτος πρωταγωνιστής του τουρκικού θριάμβου (94-68), ήταν ένας τύπος αντιτουριστικός. γεννημένος στην Αλβανία.

Την τελευταία δεκαετία, «περπάτησε» τα επίπεδα (αναγνώρισης) στο τουρκικό και ευρωπαϊκό στερέωμα, για να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς τόσο για το σύνολο του Εργκίν Αταμάν όσο και στην πολύ ταλαντούχα Εφές των υψηλών βλέψεων.

Το βράδυ της Τρίτης (14.10) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όλοι ήταν υποψιασμένοι με το νούμερο 24 στην πλάτη, ο οποίος τα πήγε περίφημα και απέναντι στον Σάσα Βεζένκοφ. Αν και φορτωμένος με φάουλ, μετά βίας ξεπέρασε τα 17′ στο παρκέ.

Ο Ερτζάν Οσμάνι δεν έχει μάθει να κρατά τις… δάφνες των επιτευγμάτων του μονάχα για την πάρτη του. Όπως φάνηκε και από το (σύντομο) σχόλιό του στους Betarades, επιστρέφοντας στο παιχνίδι της 12ης του Σεπτέμβρη στην «Xiaomi Arena», όπου και τα έκανε ΟΛΑ.

Το κοντέρ έγραψε 28 πόντους με 11/15 σουτ, έξι ριμπάουντ αλλά και ένα στοιχείο που καθόρισε την εξέλιξη του ημιτελικού, δίχως να καταγραφεί στο φύλλο της στατιστικής. Η εξαιρετική του άμυνα πάνω στον «οδοστρωτήρα» μέχρι τότε Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Δεν σταμάτησα τον Γιάννη μόνος μου. Ήταν μία ομαδική προσπάθεια, όλοι με βοήθησαν. Ίσως φάνηκα εγώ περισσότερο ως κύριος πάνω του όμως όλοι με βοήθησαν κι έτσι πήραμε τη νίκη. Ήμασταν χαρούμενοι μ’ αυτό το αποτέλεσμα. Σκέφτομαι συχνά εκείνη την εμφάνιση και τη βραδιά», σημείωσε στους Betarades, μετά το «διπλό» της Εφές στο Φάληρο. Αλτρουϊστής και στις δηλώσεις του.

«Είμαστε σε καλό δρόμο. Προσπαθούμε να συνηθίσουμε το καινούργιο σύστημα που έχουμε. Θα έλεγα πως είναι κάπως «καινούργια» όλα όμως νομίζω ότι τα πάμε καλά. Αν δώσουμε μεγαλύτερη βάση στην άμυνά μας και εξασφαλίσουμε τα ριμπάουντ, θα είναι ακόμα καλύτερα για εμάς», είπε για το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της Euroleague, αποφεύγοντας τα μεγάλα λόγια. Αν και δεν μπορεί κανένας ουδέτερος να μην παραδεχθεί την ποιότητα που διαθέτει η Εφές, ιδίως στην περιφερειακή της γραμμή, τη σεζόν 2025-26.

«Ίσως και να είμαστε η πιο ταλαντούχα ομάδα αλλά υπάρχουν αρκετές ακόμα ομάδες με ταλαντούχους παίκτες. Προσπαθούμε για το καλύτερο μέσα στο παρκέ και θα δούμε.»

Τέλος, ρωτήθηκε για το ξέσπασμά του στον πάγκο της τουρκικής ομάδας, στιγμές μετά από την αποβολή του με 5 φάουλ στην τελευταία περίοδο. Ο Οσμάνι ήταν εκνευρισμένος με τους διαιτητές και για άλλα σφυρίγματά τους, με το… μπουκάλι να την πληρώνει στο τέλος. Σε τελική ανάλυση όμως, απέφυγε την περαιτέρω αναφορά στις διαιτητικές αποφάσεις, τονίζοντας πως καμιά φορά μπορεί και εκείνος να έχει πέσει έξω. «Είναι νορμάλ ο εκνευρισμός μου με το πως σφύριζαν τα φάουλ. Ήμουν λίγο απογοητευμένος διότι δεν μπορούσα να καταλάβω πως σφύριξαν τα φάουλ αλλά είναι οκ. Είναι άνθρωποι κι αυτοί (σ.σ. ρέφερι), κάποιες φορές κάνουν λάθη ή από την άλλη, εγώ από την πλευρά μου μπορεί να δω κάτι άλλο. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι άλλο.»