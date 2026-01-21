Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν το πρόσωπο του αγώνα στην άνετη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια, κάτι που συνοδεύτηκε και στα αποδυτηρία.

Η γκρίνια και η αμφισβήτηση «γιγαντώνουν» τις καταστάσεις κάτι που φάνηκε στην έκταση που πήρε η εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου κόντρα στην Μπασκόνια το βράδθυ της Τρίτης (20/1) στο «Telekom Center Athens».

Ο Έλληνας γκαρντ ντύθηκε Κέντρικ Ναν και άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ο Εργκίν Αταμάν από τα… μαλλιά. Η ετοιμότητα που είδε από εκείνον στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, η απουσία του Ναν και το… μήνυμα στον Τι Τζέι Σορτς, έφεραν τον Βασίλη Τολιόπουλο πάνω από τα 25′ συμμετοχής με τους Βάσκους στην επιστροφή του Παναθηναϊκού στις νίκες. Και εκείνος το έκανε να αξίζει.

Ο Αθηναίος γκαρντ γέμισε την στατιστική του με 21 πόντους και πέντε τελικές πάσες για κανένα λαθος, κερδίζοντας με το σπαθί του μία θέση στο κλειστό ροτέισον του Τούρκου τεχνικού, στο εγγύς τουλάχιστον μέλλον.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο, πολύ περισσότερο με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και το… άδικο που πίστευαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού ότι είχε βρει τον Τολιόπουλο, έλαβε τιμές πρωταγωνιστή. Άκουσε το όνομά του από την εξέδρα, αποθεώθηκε. Ο προπονητής του αναφέρθηκε στον ίδιο, οι συμπαίκτες του έσταξαν… μέλι για εκείνον. Ο Κώστας Σλούκας αφού πρωταγωνίστησε στο φατούρο – μαζί με τον Λεσόρ – με την λήξη του ματς στο κέντρο του γηπέδου, δήλωσε υπερήφανος για τον «Τολιό». Και δεν ήταν ο μόνος.

Ανάμεσα στα βίντεο που κυκλοφόρσε από τα αποδυτήρια, ακούστηκε και το… πειραχτήρι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που έχει πάρει από κοντά τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ο οποίος πήρε και εκείνος τα credit (11π.).

Your behind-the-scenes action is back. This time along with Vassilis Toliopoulos’s & Kostas Sloukas’s entrance in the lockers 👀 🙌🏼



Enjoy the full video on CLUB 1908: https://t.co/O0jvBD37wn#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/5rXLPDdDXQ — Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 20, 2026

Ο Τολιόπουλος έγινε αποδέκτης των συγχαρητηρίων από όλους τους συμπαίκτες του με τον Ισπανό διεθνή μάλιστα να αποκαλύπτει και το παρατσούκλι που του έχουν κολλήσει, δηλαδή «pistoBilly».