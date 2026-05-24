Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Ο τελικός της Euroleague σε λίγες ώρες κάνει το πρώτο τζάμπολ και οι ετοιμασίες έχουν ξεκινήσει. Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00) σε μία «επανάληψη» του 2023.
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να βάλουν «τέλος» στο σερί των χαμένων τελικών που μετρούν και να μπορέσουν να «ράψουν» το τέταρτο αστέρι τους.
Από την άλλη, η «βασίλισσα» θέλει να κατακτήσει ακόμα ένα τρόπαιο, για να σηκώσει για 12η φορά την κούπα!
Όπως είναι λογικό, όλος ο Πειραιάς κινείται στους ρυθμούς του «μεγάλου ραντεβού». Αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού που δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο ή στις γύρω καφετέριες, ώστε να δουν την αναμέτρηση.
Γι’ αυτό και υπάρχουν ορισμένες ετοιμασίες. Έξω από τη Δημοτικό Θέατρο όποιος επιθυμεί μπορεί να αγοράσει κασκόλ ή φανέλες των Πειραιωτών.
Την ίδια ώρα, σε περίπτωση που οι «ερυθρόλευκοι» κατακτήσουν το τρόπαιο θα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φιλάθλων που θα τους περιμένει, ώστε να πανηγυρίσουν μαζί.