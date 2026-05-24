Σε λίγες ώρες ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00) στον μεγάλο τελικό της Euroleague, με τον Πειραιά ήδη να έχει… ετοιμαστεί!

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Ο τελικός της Euroleague σε λίγες ώρες κάνει το πρώτο τζάμπολ και οι ετοιμασίες έχουν ξεκινήσει. Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00) σε μία «επανάληψη» του 2023.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να βάλουν «τέλος» στο σερί των χαμένων τελικών που μετρούν και να μπορέσουν να «ράψουν» το τέταρτο αστέρι τους.

Από την άλλη, η «βασίλισσα» θέλει να κατακτήσει ακόμα ένα τρόπαιο, για να σηκώσει για 12η φορά την κούπα!

Όπως είναι λογικό, όλος ο Πειραιάς κινείται στους ρυθμούς του «μεγάλου ραντεβού». Αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού που δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο ή στις γύρω καφετέριες, ώστε να δουν την αναμέτρηση.

Γι’ αυτό και υπάρχουν ορισμένες ετοιμασίες. Έξω από τη Δημοτικό Θέατρο όποιος επιθυμεί μπορεί να αγοράσει κασκόλ ή φανέλες των Πειραιωτών.

Την ίδια ώρα, σε περίπτωση που οι «ερυθρόλευκοι» κατακτήσουν το τρόπαιο θα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φιλάθλων που θα τους περιμένει, ώστε να πανηγυρίσουν μαζί.

Δείτε τις «ετοιμασίες» του Πειραιά στα παρακάτω βίντεο: