Άλλη Βαλένθια θα εμφανιστεί τη σεζόν 2026-27 στην Ευρωλίγκα αφότου εντυπωσίασε, καθώς 8+1 αποχωρήσεις σημειώθηκαν σε λιγότερο από έναν μήνα.

Την θυμάστε τη Βαλένθια που έκανε κρότο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση φτάνοντας μέχρι το Final Four της Αθήνας; Την οποία περίμεναν όλοι πως και πως να «ξεφουσκώσει», στήνοντάς τη στη γωνία; Με αρκετούς ρούκι από το επίπεδο αυτό και ένα στυλ παιχνιδιού που «τραβούσε» το μάτι; Ε, ξεχάστε την!

Το σύνολο που θαύμασε η μπασκετική Ευρώπη και το οποίο παρουσίασε ο Πέδρο Μαρτίνεθ με μία σύγχρονη και αποτελεσματική ματιά και το οποίο κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση από το 0-2 σε 3-2, ανέβασε τις μετοχές του κατακόρυφα και… σκόρπισε.

Όχι στους πέντε ανέμους που λέει και το άσμα αλλά σε τρεις ηπείρους. Έτσι συμβαίνει όμως με όσους τα καταφέρνουν και εντυπωσιάζουν. Μπαίνουν στο μάτι και η πρωταθλήτρια Ισπανίας Βαλένθια, καλείται να «χτιστεί» ξανά από την αρχή.

Με άλλον «αρχιτέκτονα», ή ορθότερα μπροστινό αφού ο Τσάβι Αλμπέρ γνωρίζει πρόσωπα, συνθήκες και καταστάσεις. Με τελείως διαφορετική βάση βέβαια αφού η νέα σεζόν θα βρει τη Βαλένθια ολοκληρωτικά διαφοροποιημένη σε σχέση με την αγωνιστική περίοδο που διέπρεψε.

Κι αυτό διότι έχασε όχι έναν, όχι δύο αλλά συνολικά οκτώ παίκτες που άνηκαν στο ρόστερ. Άλλους τους διεκδίκησε περισσότερο εκδηλώνοντας την πρόθεση να τους διατηρήσει κι άλλους όχι και τόσο.

Γιαν Μοντέρο (Ολυμπιακός), Μπράνκου Μπαντιό (Παναθηναϊκός), Σέρχιο Ντε Λαρέα (Μάβερικς), Μπράξτον Κι (Φενέρμπαχτσε), Ντάριους Τόμσον (Αρμάνι), Χάιμε Πραντίγια (Ρεάλ Μαδρίτης), Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγκι (Τενερίφη), Ματ Κοστέλο (Ιαπωνία) και Ισαάκ Νογκές (Μπανταλόνα), αποχώρησαν από τις «νυχτερίδες» για άλλες πολιτείες. Άλλες πιο κοντά και άλλες πιο μακριά.

Φυσικά ανάμεσα σε πρόσωπα που εκτόξευσαν τη φήμη της και την «εξαργύρωσαν» με μεταγραφή, είναι και ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο αντισυμβατικός Καταλανός που είπε «ή τώρα ή ποτέ», αποδεχόμενος την πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με λίγα λόγια έμειναν λιγότεροι (Πουέρτο, Τέιλορ, Μουρ, Ρίβερς, Σακό, Σίμα) σε σχέση με όσους άνοιξαν την πόρτα. Και αποτελεί απορρίας άξιο το επίπεδο που θα βρεθεί – με άλλες προσδοκίες πλέον – την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Για την ώρα, νέες αφίξεις αποτελούν οι Τι Τζέι Σορτς, Μάριο Σεντ-Σουπέρι, Ντίλαν Οσετκόφσκι και Γκονζάλο Κορμπαλάν.