Η Ντουμπάι BC ρίσκαρε και… έχασε με τον Άλφα Ντιάλο, γνωρίζοντας εξ’ αρχής βέβαια τα δεδομένα σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr.

Ιδιαιτέρως ζωηρή κρίνεται η συμπεριφορά της Ντουμπάι BC για την ώρα στο μεταγραφικό «παράθυρο» του καλοκαιριού 2026, με την κατάκτηση της ABA League, να έχει ανοίξει για τα καλά την όρεξη των ανθρώπων της ομάδας από τη Μέση Ανατολή.

Η Ντουμπάι BC «τρύπωσε» στον ευρωπαϊκό χάρτη μέσω της Αδριατικής λίγκας και μέσα σε μια διετία, έχει κατορθώσει να κάνει θόρυβο με την πορεία της μάλιστα στη ρούκι της σεζόν στην Ευρωλίγκα, να κρίνεται ικανοποιητική.

Μαθαίνοντας τον κόσμο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη, η Ντουμπάι BC διεκδίκησε μέχρι τέλους την είσοδό της στη 10άδα και τα play-in, βάζοντας δύσκολα σε όποιον αντίπαλο επιχείρησε να αλώσει την Coca Cola Arena.

Κι αυτό ήταν μόνο η αρχή για τους Άραβες που έχουν θέσει πολύ υψηλά τον πήχη, κάτι που φαίνεται και από τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν κάνει. Η Ντουμπάι BC που έκλεισε από νωρίς τον Τσάβι Πασκουάλ πείθοντάς τον με ηγεμονικό συμβόλαιο για το σημαντικό πρότζεκτ που βρίσκεται επί το έργω, βρήκε τη Μονακό υπό διάλυση και έσπευσε να πάρει κόσμο και κοσμάκη από τους Μονεγάσκους που ούτως ή άλλως αποτελούν μαγαζί γωνία.

Και το έκαναν με τον Οκόμπο, τον Μπλοσομγκέιμ, παραλίγο και με τον Μάικ Τζέιμς καθώς και τον Ντιάλο που όμως δεν θα αγωνιστεί τελικώς για την Ντουμπάι BC τη σεζόν 2026-27 τουλάχιστον. Κι αυτό γιατί οι Ντένβερ Νάγκετς τον φώναξαν, δίνοντάς του το μίνιμουμ ρούκι συμβόλαιο (800 χιλιάδες δολάρια) αλλά και την ευκαιρία να αγωνιστεί στον κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Κάτι που γνώριζαν οι άνθρωποι της ομάδας ότι ήταν επιθυμία του παίκτη, σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr. Γι’ αυτό και οι δύο πλευρές είχαν αφήσει ανοιχτό το παραθυράκι του «θαυμαστού κόσμου» μέχρι τις 15 του Ιούλη.

Ο ατζέντης του Ντιάλο, Μίσκο Ραζνάτοβιτς έκανε τα… μαγικά του, η στενή οικονομική πολιτική των Νάγκετς βοήθησε λόγω salary cup, και οι κατάλληλες προϋποθέσεις ούτως ώστε να γίνει πράξη το «όνειρο» του Ντιάλο, βρέθηκαν.

Ο πρώην παίκτης του Λαυρίου ο οποίος είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με την Ντουμπάι BC, ενημερώνοντας ωστόσο τους ανθρώπους της ομάδας για το εν λόγω ενδεχόμενο. Κάτι που γνώριζαν και περίμεναν τις εξελίξεις, γι’ αυτό και επικρατούσε συγκρατημένη αισιοδοξία γύρω από την περίπτωσή του.