Τις τελευταίες ώρες το όνομα του Φακούντο Καμπάτσο εμφανίζεται στο ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού με το Ole.gr να αναφέρει τα γεγονότα.

Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες γύρω από το μέλλον του Φακούντο Καμπάτσο και την (πιθανή) όχι απλά εμπλοκή αλλά ενασχόληση και μάλιστα προχωρημένη του Παναθηναϊκού με την περίπτωση του Αργεντινού άσου. Το Ole.gr έχει το ολοκληρωμένο ρεπορτάζ.

Ο Παναθηναϊκός μετά την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας, έτρεξε πολύ γρήγορα τον αγωνιστικό σχεδιασμό του ρόστερ της επόμενης σεζόν τόσο όσον αφορά τις αφίξεις όσο και τις αποχωρήσεις αυτού, με το αζημίωτο βέβαια.

Οι «πράσινοι» έσπευσαν, πλήρωσαν όπου χρειαζόταν χωρίς πολλά παζάρια, ικανοποίησαν τον Ζοτς και τον λαό τους και συμπλήρωσαν τα κομμάτια του παζλ, εστιάζοντας κυρίως στο αμυντικό φίλτρο της ομάδας ενόψει της στελέχωσης του ρόστερ.

Μέσα σε όλα αυτά, προέκυψε και η επίτευξη της επέκτασης του συμβολαίου ενός αγαπημένου αθλητή της κερκίδας, του επόμενου αρχηγού. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κόντρα στις φήμες και το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, επέκτεινε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030, αφήνοντας μονάχα την απόκτηση ενός γκαρντ ως απαραίτητη κίνηση. Και μία δεύτερη ίσως στο 2-3.

Στο «τριφύλλι» βρίσκονται σε αναζήτηση απόκτησης ενός παίκτη με δημιουργικά χαρακτηριστικά και ένας εκ των κορυφαίων του είδους του στο υψηλότερο επίπεδο της Euroleague, είναι δίχως αμφιβολία ο Φακούντο Καμπάτσο. Ακόνα και στα πατημένα 35 του χρόνια, παραμένει… έκαστος στο είδος του, πολλώ δε μάλλον για ένα προφίλ παίκτη που έχουν σκιαγραφήσει στον Παναθηναϊκό.

Ανάμεσα λοιπόν στα ονόματα που έπεσαν στο τραπέζι τις προηγούμενες ημέρες και το οποίο προτάθηκε στο «τριφύλλι» από τον ατζέντη του, ήταν εκείνο του Καμπάτσο.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr, η πλευρά του Παναθηναϊκού έκανε μία διερευνητική επαφή με τη Ρεάλ Μαδρίτης πριν από περίπου 10 μέρες, περισσότερο για να μάθει το στάτους του Φακούντο Καμπάτσο και θέλοντας να βολιδοσκοπίσει τις προθέσεις της.

Το συμβόλαιο του Αργεντινού άσου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και δεν υπάρχει κάποια ρήτρα αποδέσμευσης σε αυτό. Όπερ και σημαίνει πως είναι στο χέρι των Μαδριλένων να ζητήσουν ό,τι ποσό επιθυμούν από κάθε επίδοξο μνηστήρα για να αφήσουν τον Καμπάτσο να φύγει.

Ρώτησε πριν από λίγες ημέρες ο Παναθηναϊκός τη Ρεάλ για το στάτους του Καμπάτσο σε μια διερευνητική επαφή και τίποτα παραπάνω, δεν το κουνάει από τη Μαδρίτη ο Αργεντινός με βάση τα τωρινά δεδομένα! Δεν υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης #paobc #realmadrid #campazzo — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) July 16, 2026

Παρόλα αυτά οι «μερένγκες» διαμήνυσαν στους «πράσινους» πως ο παίκτης δεν βρίσκεται υπό παραχώρηση και πως επιθυμία όλων είναι να συνεχίσει στη Μαδρίτη με αναπροσαρμογή των όρων που υπάρχουν για την ώρα.

Η αλήθεια είναι πως έχει γίνει κρούση στην πλευρά του Καμπάτσο από τη Ρεάλ για να συζητήσουν το ενδεχόμενο πρόωρης επέκτασης ωστόσο το οικονομικό σκέλος δεν ικανοποίησε την πλευρά του παίκτη αφού ήταν χαμηλότερης αξίας από τα χρήματα που λαμβάνει ήδη (1,7 εκατ. ευρώ σε μια χώρα με πολύ μεγάλη φορολογία).

Και εκεί κάπου άρχισε και το… παιχνίδι του μάνατζερ του Καμπάτσο θέλοντας να ανεβάσει την προσφορά της Ρεάλ αφού αποτελεί επιθυμία τόσο του ίδιου, όσο και της οικογένειάς του που έχει εγκατασταθεί στην ισπανική πρωτεύουσα και της Ρεάλ, να συνεχίσουν μαζί και να κλείσει εκεί την καριέρα του.

Και αφού δεν φάνηκε να προκύπτει πρόσφορο έδαφος από την αρχική και σε πρώιμο στάδιο κρούση του Παναθηναϊκού για τον Καμπάτσο, οι «πράσινοι» άφησαν την περίπτωσή του και έστρεψαν το βλέμμα τους στην προεργασία άλλων περιπτώσεων κυρίως από Αμερική πλευρά.