Το μεγάλο και σημαντικό βήμα για την προσωρινή παραχώρηση της Sunel Arena στον Ολυμπιακό για μερικούς μήνες, έγινε.

Όπως όλα δείχνουν και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου μετά την εξέλιξη στην υπόθεση, ο Ολυμπιακός βρήκε το «σπίτι» που θα φιλοξενήνσει το μπασκετικό τμήμα για τους επόμενους μήνες και ενώ το ΣΕΦ βρίσκεται υπό ολική ανακαίνιση.

Η περίπτωση της έδρας της ΑΕΚ είχε κερδίσει πολλούς πόντους στο μυαλό των πρωταθλητών Ευρώπης, καλύπτωντας τα «θέλω» τους. Για την ακρίβεια η Sunel Arena αποτελούσε μονόδρομος για να παραμείνει ο Ολυμπιακός εντός Αττικής και να αποφευχθούν τα ταξίδια ακόμα και για τις εντός έδρας αναμετρήσεις, καθώς κάλυπτε από πλευράς χωριτικότητας τις προδιαγραφές της Euroleague.

Το μεγάλο εμπόδιο φάνταζε η στάση των κιτρινόμαυρων και της διοίκησης Αγγελόπουλου που έχει λειτουργήσει ως στυλοβάτης και «ασπίδα» τα τελευταία χρόνια για το μπασκετικό τμήμα, βάζοντας πλάτη σε δύσκολους καιρούς. Περισσότερο το οπαδικό αίσθημα το οποίο κάμφθηκε και λόγω των πιέσεων για αποδοχή της περίστασης με το βλέμμα στην 49χρονη κυριότητα του γηπέδου από πλευράς Πολιτείας στην «Ένωση».

Τις τελευταίες ώρες, η ΑΕΚ προχώρησε στην παραχώρηση προσωρινού παραχωρητηρίου στον Ολυμπιακό για χρησιμοποίηση της Sunel Arena στα παιχνίδια της Euroleague και της Stoiximan GBL για το πρώτο διάστημα της σεζόν 2026-27.

Κάπως έτσι οι δυο πλευρές βρίσκονται πλέον μία ανάσα ως προς την τελική τους συμφωνία, με ορισμένα ζητήματα πλέον να μένουν προς διευκρίνηση. Συνεπώς δύναται πλέον η ΚΑΕ Ολυμπιακός – που έχει ζητήσει από τη Euroleague ειδικό κλειδάριθμο για όσα περισσότερα παιχνίδια γίνεται εκτός έδρας στον πρώτο γύρο – να συμπληρώσει τον φάκελο και να τον καταθέσει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να πάρει έγκριση για την μεταφορά της έδρας της ομάδας στα Άνω Λιόσια για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Μέσα σε όλα, απομένουν προς οριστική επικύρωση και συμφωνία όλοι οι όροι παραχώρησης, το αρκιβές χρονικό διάστημα της χρήσης της Sunel Arena από τον Ολυμπιακό που αναμένεται να είναι μέχρι τον Γενάρη του 2027 αλλά και φυσικά ο τρόπος εξασφάλισης της «Ένωσης» για την κάλυψη και αποκατάσταση τυχόν ζημιών από πλευράς των «ερυθρολεύκων» και του κόσμου τους. Σημαντικά ζητήματα που όμως δεν αναμένεται να βάλουν «φρένο» στην επικείμενη συμφωνία με τις δύο πλευρές να έχουν διανύσει ήδη τη μεγαλύτερη απόσταση.

Και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός δεν θα χρειαστεί να μετακομίσει εκτός Αθηνών για το διάστημα που το ΣΕΦ θα μοιάζει με εργοτάξιο, με τις εργασίες να τρέχουν πυρετωδώς και η ΑΕΚ από την άλλη θα εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της ομάδας (πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ), ικανό να βοηθήσει στην ισχυροποίηση του ρόστερ και την κάλυψη βασικών εξόδων.

Υπενθυμίζεται πως ο Μάκης Αγγελόπουλος που με προσωπικές υπερβάσεις δεν έχει κρατήσει απλά ζωντανό το τμήμα τα τελευταία χρόνια αλλά έχει βρει λύσεις στο γηπεδικό αδιέξοδο, με την «Ένωση» να προσφέρει αρκετές στιγμές υπερηφάνειας στον κόσμο της, παρότι δεν είχε την ανταπόκριση που περίμενε και ήλπιζε από εκείνον.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ είχε συνάντηση τις προηγούμενες ημέρες με αντιπροσωπεία της Original, εξηγώντας την κατάσταση και ζητώντας την κατανόηση και τη στήριξή τους στο ενδεχόμενο παραχώρησης της Sunel Arena στους Πειραιώτες για ένα μικρό διάστημα.

Άλλωστε το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, με την απόκτηση της πλήρης κυριότητης του γηπέδου για τα επόμενα 49 χρόνια και της «προίκας» στον επόμενο ιδιοκτήτη, να αποτελεί πολύ σημαντικό κατόρθωμα της θητείας του κυρίου Αγγελόπουλου.