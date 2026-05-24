Καμία εντύπωση δεν πρέπει να προκαλεί η αλάνθαστη εμφάνιση του Άλεκ Πίτερς στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, βάζοντας στην εξίσωση και το (πρόσφατο) παρελθόν.

Το πρώτο βήμα για τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens και το 5ο συνεχόμενο Final Four της ιστορίας του έγινε και μάλιστα ήταν άκρως πειστικό. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν… πλάκα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε με την άμυνά τους να βγάζει… σπίθες και τον Άλεκ Πίτερς να παίρνει «φωτιά».

Το σύστημα των Πειραιωτών δούλεψα άρτια σε αρκετές περιπτώσεις για να βγάλει αμαρκάριστο ή υπό ιδανικές για τον ίδιο προϋποθέσεις τον Αμερικανό sniper του Ολυμπιακού που πήρε το όπλο του και δεν αστόχησε ποτέ.

Ο Άλεκ Πίτερς είχε 7/7 στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε εντός παιδιάς (4/4 δίποντα και 3/3 τρίποντα) «χτυπώντας» στα mismatch με τους κοντύτερους αντιπάλους του με το αγαπημένο του fadeaway που έχει εξελίξει σε… επιστήμη.

Βέβαια πρόκειται για έναν εκ των πιο εύστοχων παικτών (μη ψηλών) στην ιστορία της διοργάνωσης, έχοντας την τρέχουσα σεζόν 66.3% στο δίποντο και συνεχίζοντας σταθερά με +40% από το τρίποντο.

Και εξαιρουμένου αυτού, όταν και ο Αμερικανός φόργουορντ είχε πολύ μικρή συνεισφορά μέχρι την παραλίγον κατάκτηση (μόλις 4’28” στον ημιτελικό δίχως να πάρει σουτ), είναι λίρα εκατό. Γι’ αυτό και το απόλυτό του στον ημιτελικό με τη Φενέρ, μάλλον δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση σε κανέναν.

Στο Βερολίνο ο Άλεκ Πίτερς είχε συνολικά 43 πόντους με 5/8 δίποντα (62.5%) και 10/13 τρίποντα (76.9%) ενώ στο Αμπού Ντάμπι μέτρησε 6/10 δίποντα (60%) και 6/12 τρίποντα (50%). Συνεπώς ο αθόρυβος εκτελεστής του Ολυμπιακού έχει στα τελευταία του πέντε παιχνίδια σε Final Four 15/22 δίποντα (68%) και 19/28 τρίποντα (67.9%).

Στο Final Four της Αθήνας, ο κάτοχος του τροπαίου το 2019 με την ΤΣΣΚΑ ζει το 4ο του με τον Ολυμπιακό αρχής γεννομένης από το τραυματικό Κάουνας το 2023.