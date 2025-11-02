Ο Παναθηναϊκός είδε τον Γιουρτσεβέν να τίθεται «νοκ-άουτ» και πλέον, κινείται για την ενίσχυση στη γραμμή των ψηλών.

Ο Παναθηναϊκός είδε το πρόβλημα στη γραμμή των ψηλών του να μεγαλώνει. Μετά τη γνωστή απουσία του Ματίας Λεσόρ, στα προβλήματα προστέθηκε πριν λίγο καιρό ο Ρισόν Χολμς και πλέον, απών για τις επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Ο Τούρκος σέντερ είχε αποκομίσει μία ενόχληση από το παιχνίδι με τη Μονακό (31/10, 92-84). Όπως αποδείχθηκε, έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό προσαγωγό και έτσι, όπως και ο Χολμς, θα μείνει εκτός δράσης μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου.

Τι σημαίνει, όμως, αυτό για τη συνέχεια; Αρχικά, ο Παναθηναϊκός δεδομένα θα κινηθεί για παίκτη, ώστε να βοηθήσει στη frontline του. Για τον λόγο αυτόν, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» εξετάζουν ήδη την αγορά, για την εύρεση ενός «ψηλού».

Παρ’ όλα αυτά, δεν αναμένεται να κινηθεί για κάποιον με «βαρύ όνομα», όπως για παράδειγμα ο Ατσίουα ή κάποιος άλλος από το NBA.

Ουσιαστικά, ο λόγος είναι απλός. Ο Παναθηναϊκός αναζητά έναν παίκτη, που θα τον βοηθήσει βραχυπρόθεσμα, δηλαδή για τους επόμενους 2-3 μήνες.

Πρόσφατα, έχει «δέσει» με μακροχρόνια συμβόλαια τους σέντερ του, πληρώνοντάς τους αδρά για τις υπηρεσίες τους, ούτως ώστε να τους… παρκάρει στον πάγκο. Εγγυημένο χρόνο συμμετοχής κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί αλλά δεν δύναται να «παραγκωνίσεις» υγιείς τους Χολμς και Λεσόρ για εκείνον που θα έρθει, έτσι δεν είναι;

Ιδανικά, οι «πράσινοι» αναζητούν έναν παίκτη, που θα έχει αγωνιστικό ρυθμό και θα έχει γνώση της Euroleague, με σκοπό να ενισχύσει τη γραμμή των «ψηλών», για όσο διάστημα θα απουσιάσουν οι τραυματίες του ρόστερ. Έναν τύπου Γκέιμπριελ που όμως δεν βρίσκεται κάθε μέρα.

Από εκεί και πέρα, είτε θα υπάρξει συμφωνία με παίκτη για μερικούς μήνες, είτε εάν εκείνος παραμείνει μέχρι το φινάλε της σεζόν, τότε θα έχει έναν ρόλο ως τρίτος ή τέταρτος στην ιεραρχία. Άρα θα πρέπει να είναι σύμφωνος σε κάτι τέτοιο.

Ο Αταμάν παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Μονακό και άφησε τα πάντα… ανοιχτά για σέντερ Ο Παναθηναϊκός έπεσε στο 5-3 μετά την ήττα από τη Μονακό και ο Εργκίν Αταμάν δεν έψαξε κάποια δικαιολογία στις δηλώσεις του.

Τι ισχύει για τους επόμενους αγώνες;

Για τον ερχόμενο αγώνα, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (05/11, 21:00), ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί ως έχει εκτός απροόπτου, με τον Ντίνο Μήτογλου, δεδομένα, να τοποθετείται αποκλειστικά στη θέση «5».

Το ίδιο σενάριο είναι πιθανό να ισχύσει και για την επόμενη «διαβολοβδομάδα», που ακολουθεί στην Euroleague.

Σε αυτό το διάστημα, το «τριφύλλι» αναμένεται να τσεκάρει την αγορά και αν βρεθεί μία περίπτωση που «κουμπώνει» στα θέλω του, δεδομένων και των συνθηκών και αναγκών όμως, τότε θα κινηθεί για την απόκτησή του. Η οποία πλέον είναι μονόδρομος!