Ο υπερηχητικός Παναθηναϊκός της τρίτης περιόδου απέναντι στην Παρτιζάν, άφησε πίσω του το εκρηκτικό ξεκίνημα που θυμάται ακόμα ο Λούκα Ντόντσιτς.

Προ ολίγων εβδομάδων και σε ερώτηση για την πιο «καυτή» έδρα που έχει αγωνιστεί, ο Λούκα Ντόντστις ανέσυρε μνήμες από την εποχή που βρισκόταν – στα νεανικά του ακόμα χρόνια – στην Ευρώπη για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (Game 1 της σειρά των playoffs), ήταν αυτό που τον ώθησε ακόμα και τόσα χρόνια μετά να το χαρακτηρίσει «σκέτη τρέλα».

Τα χρόνια πέρασαν και ο «μάγος» Σλοβένος έχει εξελιχθεί σε έναν εκ των κορυφαίων του κόσμου. «Τρελαίνει» τα πλήθη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, έχει προσθέσει από την ανάμνηση αυτή ένα ακόμα αστέρι στον… θρόνο του.

Πέρασε δύσκολα και ζόρικα χρόνια, έπεσε αλλά σηκώθηκε ακόμα πιο ακμαίος από τότε. Με τον «διψασμένο» κόσμο του πάντοτε για συντροφιά, να σπρώχνει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν πλέον, η οποία όταν πάρει μπρος και ανάψει τις μηχανές, μπορεί να σε διαλύσει μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Ρωτήστε την Παρτιζάν καλύτερα.

Οι «πράσινοι» έπιασαν κορυφή στην Ευρωλίγκα με τον θρίαμβό τους απέναντι στους Σέρβους, χάρις το εντυπωσιακό (αυθεντικό) σερί 25-0 που έτρεξαν. Λίγες μόλις μέρες αφότου είχε «τεμαχίσει» και την Ντουμπάι στο ίδιο γήπεδο και χρονικό σημείο του αγώνα! Τυχαίο;

Η άριστη πεντάδα του Παναθηναϊκού και το ΟΑΚΑ που μοιάζει με… τρενάκι του τρόμου Η Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγινε κι εκείνη «λεία» των ορέξεων του Παναθηναϊκού που μπορεί να… καταπιεί τον αντίπαλο στο σπίτι του.

Ο Παναθηναϊκός κράτησε την παρέα του Τζαμπάρι Πάρκερ χωρίς σκορ για 8’46”, την ίδια ώρα που επιθετικά ο ίδιος πετούσε… φωτιές. Με τον Σλούκα μαέστρο και τον Ναν σε οίστρο.

Κάπως έτσι, σχηματίστηκε το μεγαλύτερο σερί στην σύγχρονη ιστορία της Ευρωλίγκας. Για την ακρίβεια η ισοφάρισή του αφού 25-0 είχε «τρέξει» και η Μπάγερν επί του Ερ. Αστέρα τον περασμένο Μάρτη καθώς και η Βιλερμπάν επί της Βαλένθια περίπου 1μιση χρόνο πίσω. Ασήκωτο το βάρος…

Το «τριφύλλι» έχει βάλει πλέον στον πίνακα των επιτευγμάτων του, το ματς με την Παρτιζάν για club-high, σκίζοντας το 20-0 με το οποίο είχε προηγηθεί επί της Ρεάλ στο ξεκίνημα εκείνου του αξέχαστου για τον Ντόντσιτς παιχνίδι.

Ανάμεσα στα 20+ αναπάντητα σερί, συναντά κανείς και τον «αιώνιο» Ολυμπιακό δις. Μία από την καλή πλευρά του νομίσματος και μία από αυτή που του στοίχισε την ισοφάριση από τη Μονακό στη σειρά του 2022. Όταν το 21-15 του 12′, έγινε 21-35 στο 18′.

Δεν έχουν περάσει και τόσοι μήνες για να λησμονήσει κανείς την «ερυθρόλευκη» υπερπροσπάθεια απέναντι στην πρωτοπόρο τότε Παρί στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός άρχισε την αντεπίθεσή του από το 60-80, έφτασε μέχρι την πηγή με ένα απίστευτο 82-80, όμως η ομάδα του Σπλίτερ ήταν εκείνη που έμεινε ψύχραιμη για να φύγει με το «διπλό» από το ΣΕΦ.

Μιλώντας βέβαια για come back και σερί, εκείνο που είχε, έχει και θα έχει ξεχωριστή θέση – με μια πικρή επίγευση όμως λόγω κατάληξης – για τους φίλους των Πειραιωτών και λόγω σημασίας (Final-4), είναι το 27-2 που έτρεξαν σε βάρος της Μονακό στο Κάουνας για να φέρουν τα κάτω, πάνω.

Τα αναπάντητα σερί στην σύγχρονη ιστορία της Ευρωλίγκας

25/11/25: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 25-0 σερί (52-50 έγινε 77-50)

6/3/25: Μπάγερν – Ερ. Αστέρας 25-0 σερί (39-37 έγινε 64-37)

4/4/24: Βαλένθια- Βιλερμπάν 0-25 σερί (38-44 έγινε 38-69)

11/11/25: Παρτιζάν – Μονακό 0-22 σερί (74-54 έγινε 74-76)

6/12/24: Ολυμπιακός – Παρί 22-0 σερί (60-80 έγινε 82-80)

22/4/22: Ολυμπιακός – Μονακό 0-20 (21-15 έγινε 21-35)

17/4/18: Παναθηναϊκός – Ρεάλ 20-0 (0-0 έγινε 20-0)