Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες περσόνες μπασκετικά παγκοσμίως, παρόλα αυτά ένα παιχνίδι στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό παραμένει στο μυαλό του.

Από τότε έχει αναδειχθεί πέντε φορές All-Star στο ΝΒΑ, έχει ψηφιστεί ρούκι της χρονιάς, έχει βγει πρώτος σκόρερ το 2024, έχει αποκτήσει εκατομμύρια φαν ανά τον κόσμο, έχει στρέψει τα βλέμματα πάνω του όσο ελάχιστοι. Εκατομμύρια κόσμου τον θαυμάζει, τον λατρεύει, ξοδεύει έναν σκασμό λεφτά για να τον δει από κοντά. Ο Λούκα Ντόντσιτς όμως δεν ξεχνά την Ευρώπη και το ΟΑΚΑ.

Ο σταρ του ΝΒΑ που έγινε η αφορμή για να τα βάψουν… μαύρα στο Ντάλας και να ανοίξουν σαμπάνιες στο Λος Άντζελες πριν από μερικούς μήνες στο πιο πολυσυζητημένο trade στην ιστορία της αμερικανικής λίγκας, κλήθηκε να απαντήσει για την ατμόσφαιρα που επικρατεί στα γήπεδα της «γηραιάς ηπείρου».

«Στην Ευρώπη είναι τόσο δυνατά που δεν ακούς τον κόσμο να μιλά, ιδίως σε Σερβία, Ελλάδα & Τουρκία. Οι τρεις τους είναι οι χώρες με την καλύτερη ατμόσφαιρα», απάντησε πριν «φωτογραφίσει» το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ως εκείνο με την πιο «καυτή ατμόσφαιρα» που έχει παίξει.

«Η πιο δύσκολη ατμόσφαιρα που έχω συναντήσει στην καριέρα μου ήταν στην έδρα του Παναθηναϊκού για τα playoffs της Ευρωλίγκας. Δεν μπορούσα να ακούσω ούτε τον συμπαίκτη δίπλα μου! Ήταν σκέτη τρέλα! Το παιχνίδι άρχισε με 20-0. Μιλάμε για τρέλα!», είπε ο μετέπειτα Πρωταθλητής Ευρώπης (1-3 σε εκείνη τη σειρά με τους ‘πρασινους’, 92-83 επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό του Final Four και 85-80 επί της Φενέρμπαχτσε στον τελικό του Βελιγραδίου).

Μερικούς μήνες αφότου κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ με την Εθνική Σλοβενίας και λίγες εβδομάδες πριν κάνει το βήμα για την άλλη άκρη του ωκεανού. Η Ρεάλ Μαδρίτης του Λούκα Ντόντσιτς τα είχε βρει σκούρα στο Telekom Center Athens πλέον την 17η του Απρίλη το 2018.

Παιχνίδι στο οποίο είχε διασυρθεί με 95-67 αφού δεν μπόρεσε ποτέ η «Βασίλισσα» να επιστρέψει από το αρχικό 20-0. Ο Παναθηναϊκός του Μάικ Τζέιμς «οργίασε», πιάνοντας τους «μερένγκες» από τον λαιμό και βρίσκοντας σκορ από όλους τους παίκτες της 12άδας. Κυρίως όμως «έπνιξε» την ταλαντούχα Ρεάλ Μαδρίτης, με την βοήθεια του κόσμου του, που είχε γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο. Ισοπεδοτικό το «τριφύλλι», τρομερός ο κόσμος του σε βαθμό που δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό του Λούκα Ντόντσιτς ακόμα και τόσα χρόνια μετά.

Η Ρεάλ βέβαια ξέυπνησε γρήγορα από αυτόν τον εφιάλτη, έκανε το break και τέλειωσε την υπόθεση πρόκριση στη Μαδρίτη για να στεφθεί μετέπειτα πρωταθλήτρια.