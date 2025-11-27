Η Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγινε κι εκείνη «λεία» των ορέξεων του Παναθηναϊκού που μπορεί να… καταπιεί τον αντίπαλο στο σπίτι του.

Στο ίδιο έργο θεατής – σε ρόλο κομπάρσου – βρέθηκε αυτή τη φορά η Παρτιζάν που είχε την ατυχία της Ντουμπάι BC στο ΟΑΚΑ. Κι ας ήταν πιο πλήρης, θεωρητικά ανεβασμένη. Ο Παναθηναϊκός την βύθισε στα προβλήματά της και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να καλείται να βρει τις απαντήσεις στο «δεν ξέρω τι φταίει» της συνέντευξης Τύπου.

Οι «πράσινοι» παίρνουν φόρα, πιάνουν… φωτιά. Βρίσκουν τον ρυθμό που τους έλειψε τις πρώτες αγωνιστικές, μετατρέποντας το Κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων – νυν Telekom Center Athens – σε φόβητρο. Σε κάστρο που γνωρίζουν οι αντίπαλοι πως αργά ή γρήγορα μέσα στο παιχνίδι, θα ανοίξει την πύλη και θα τους κάνει μια… χαψιά.

Το ντέρμπι του πρώτου ημιχρόνου και μέχρι το 23’31” όταν ο φωτεινός πίνακας έδειχνε 52-50 με τις βολές του Γουάσινγκτον, έγινε παράσταση για έναν ρόλο μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου. Με περίσσια αποθέματα ενέργειας, έναν Σλούκα που περνά δεύτερη νιότη, τερματοφύλακα τον Φαρίντ με τα έξοχα σκριν, έναν Ναν από τα MVP του να μην έχει αντίπαλο και τους Γκραντ-Χουάντσο να ακολουθούν, το «τριφύλλι» πάτησε το γκάζι. Και άντε πιάστε το…

Το παραπάνω σύνολο έμεινε στο παρκέ για 4’22”, με απολογισμό 14 πόντους σε 9 κατοχές (4/4 διπ., 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και δύο κλεψίματα), με τον δείκτη να σταματά στο +12. Μακράν η κορυφαία πεντάδα του Παναθηναϊκού στο ματς αλλά και στη σεζόν με 36 πόντους σε 24 κατοχές την ώρα που οι αντίπαλη ομάδα με αυτούς απέναντι στο παρκέ, έχει μόλις 15 πόντους σε 27 κατοχές.

Η τρομερή ατάκα του Ναν, δήλωση «αιώνιας πίστης» στον Παναθηναϊκό Τρομερές δηλώσεις από τον Κέντρικ Ναν, που δήλωσε πως θέλει να δει τον αριθμό του να αποσύρεται στην οροφή του Telekom Athens Center!

Πέντε ημέρες αφότου ο Παναθηναϊκός έκανε έρμαιο την Ντουμπάι, το έπραξε και με τους ασπρόμαυρους του Βελιγραδίου, οι οποίοι παραδίθηκαν στην πύρινη λαίλαπα και επιβεβαίωσαν μία συνήθεια. Αφού κάποια στιγμή, η σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να αποτελεί σύμπτωση.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στα 13 παιχνίδια της Euroleague με τον Εργκίν Αταμάν στον πάγκο, όπου ένα εκρηκτικό διάστημα έφερε τα κάτω πάνω στο δεύτερο ημίχρονο. Και η δεύτερη φορά μετά το πρόσφατο παιχνίδι με την Μακάμπι, όπου οι «πράσινοι» έτρεξαν διψήφιο σερί δίχως απάντηση.

25/11/25: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 25-0 σερί (52-50 έγινε 77-50)

20/11/25: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι BC 26-1 σερί (59-61 έγινε 85-62)

28/10/25: Παναθηναϊκός – Μακάμπι 12-0 σερί (71-71 έγινε 83-71)

6/5/25: Παναθηναϊκός – Εφές 24-3 σερί (12-10 έγινε 36-13)

22/4/25: Παναθηναϊκός – Εφές 18-4 σερί (60-72 έγινε 78-76)

21/3/25: Παναθηναϊκός – Άλμπα Βερολίνου 21-0 σερί (69-77 έγινε 90-77)

23/1/25: Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 34-3 σερί (55-69 έγινε 89-72)

3/12/24: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 17-2 σερί (60-69 έγινε 77-71)

11/4/24: Παναθηναϊκός – Άλμπα 18-3 σερί (60-63 έγινε 78-66)

22/3/24: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 23-9 σερί (60-64 έγινε 83-73)

19/1/24: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 15-4 σερί (56-58 έγινε 71-62)

17/11/23: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 26-7 σερί (62-67 έγινε 88-74)

27/10/23: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 14-3 σερί (63-63 έγινε 77-66)

Ένα φάντασμα περιφέρεται ανάμεσα στα λάβαρα και τις αποσυρθήσες φανέλες στο ΟΑΚΑ, το οποίο μετατρέπει τις επισκέψεις σε εφιάλτη. Με την αμέριστη και κομβική βέβαια συνεισφορά του «πράσινου» λαού που έχει βάζει το χεράκι του – με τη φωνή του – όταν κατηφορίζει το γήπεδο.