Για να βρει κανείς την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός εκκίνησε με 4Χ4, πρέπει να γυρίσει αρκετά πίσω τον χρόνο.

Ομπράντοβιτς και τότε, Ομπράντοβιτς και τώρα. Ο άνθρωπος, υπό τος οδηγίες του οποίου ο Παναθηναϊκός έζησε τις πιο λαμπρές ημέρες του επέστρεψε και εγγυάται.

Το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής με τη Φενέρμπαχτσε, ήταν το πρώτο κανονικό crash test για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Και οι πράσινοι πήραν πολύ ηψηλό βαθμό κόντρα σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται σταθερά στην 4άδα.

Στο come back του Μουστάφα Φαλ στη δράση και το σκοράρισμα έπειτα από 502 ημέρες, το τριφύλλι ήταν εκείνο που συνέχισε αήττητο. Υποχρεώνοντας το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους – που αποθεώθηκε κατά την είσοδό του – στην πρώτη του ήττα στη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Για κάποιον από τους δύο, είχε έρθει η ώρα.

Με όπλο την άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός έκλεισε τους διαδρόμους και έκανε το 4Χ4 μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Τόσα είχε να ξεκινήσει με τέτοια φόρα.

Για τον Μουστάφα Φαλ όλα σταμάτησαν και ξαναρχίζουν με… Παναθηναϊκό Ο Μουστάφα Φαλ έγραψε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ έπειτα από 502 ημέρες.

Ήταν η σεζόν 2007-08 που δεν είχε βέβαια ευτυχή κατάληξη, όπου το τριφύλλι του Σπανούλη, του Αλβέρτη, του Σάρας, του Μπατίστ, του Διαμαντίδη και των υπολοίπων, είχε μπει με τα φρένα σπασμένα.

Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει τη Ρόμα (εντός), τη Μπάμπεργκ (εντός), την Παρτιζάν (εκτός) και την Μπάρτσα (εντός), πριν ταξιδέψει στη Γαλλία και διαλύσει τα κοντέρ απέναντι στη Ροάν με την μεγαλύτερη σε εύρος νίκη της ιστορίας του στη σύγχρονη Euroleague (83-123).

Από τότε είχε να μπει με 4Χ4 στη σεζόν ο Παναθηναϊκός, εκμεταλλευόμενος την έδρα του στο έπακρο. Πριν αρχίσουν οι εκτός έδρας δοκιμασίες αλλά και με ένα αίσθημα άνεσης και υπεροχής να τον διακατέχει.