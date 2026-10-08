Νωρίς νωρίς ήρθε φέτος η επίσκεψη του Ντέγιαν Μποντιρόγκα στο ΟΑΚΑ αφού ήταν «παρών» στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε.

Με έναν υψηλά υστάμενο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της 2026-27 περιόδου της Euroleague.

Ο προέδρος της διοργανώτριας αρχής παρσακολούθησε από κοντά το σημαντικό παιχνίδι που θα υποχρεώσει είτε τους πράσινους είτε τους Τούρκους, στην πρώτη τους ήττα στη σεζόν.

Λίγες ημέρες αφότου άκουσε από τους ιδιοκτήτες ή τους εκπροσώπους των ομάδων της Euroleague το πολυπόθητο «συνεχίζουμε μαζί», ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έκανε το ταξίδι από το Κόμο στην Αθήνα, για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε και εκείνο του Ολυμπιακού με την Εφές (9/10, 21:15).

Τελευταία φορά που ο Γιουγκοσλάβος πρώην πράσινος άσος και πρόεδρος της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης βρέθηκε στο Telekom Center Athens ήταν τον Μάιο του 2025 για να δώσει το βραβείο του MVP στον Κέντρικ Ναν, στο πλαίσιο του Game 2 της σειράς των playoffs με την Εφές.