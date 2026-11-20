Έντονη γιούχα ακούστηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού όταν πήγε η κάμερα στον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Την αντίδρασή του στα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων που αφορούν τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, έδειξε ο κόσμος του Ολυμπιακού στο πλαίσιο του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 13η αγωνιστική του μαραθωνίου της Euroleague.

Ο ομογενής γκαρντ κάθισε κανονικά στον πάγκο με τους παίκτες εκτός αποστολής αφού έληξε η τιμωρία του, όμως αυτό δεν πήγε και πολύ καλά.

Περίπου στα 3′ για το τέλος της πρώτης περιόδου, η κάμερα έδειξε τους πάικτες που κάθονταν στον πάγκο, ανάμεσα σε αυτούς και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Και τα αντανακλαστικά των «ερυθρολεύκων» στις κερκίδες, ήταν άμεσα. Δεν έχασαν την ευκαιρία να τον αποδοκιμάσουν έντονα και με το που το αντιλήφθηκε ο σκηνοθέτης, τράβηξε την κάμερα για να μη γίνει χειρότερο.