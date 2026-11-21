Ο Ολυμπιακός «εξουδετέρωσε» τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής κι αυτό μόνο τυχαία δεν έγινε.

Εξαιρετικά διαβασμένος και στοχοπροσηλωμένος μπήκε στην 13η στροφή της Euroleague ο Ολυμπιακός στο πρώτο sold out της σεζόν, διψασμένος να δώσει απαντήσεις και να «σβήσει» από το θυμικό το κάκιστο δεύτερο ημίχρονο με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο.

Το remake του περσινού τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης προσφερόταν άλλωστε για ένα δυνατό crash test. Και ο Ολυμπιακός πήρε πολύ υψηλό βαθμό σε αυτό, σχεδόν άριστα.

Αν εξαιρέσει κανείς τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ στο πρώτο μέρος (9) και την λογική χαλάρωση στα τελευταία λεπτά που έκλεισε και την ψαλίδα στους 13 πόντους μέχρι το γκολ φάουλ του Τζόζεφ στο τέλος, ο Ολυμπιακός κατάφερε να εξουδετερώσει τη «Βασίλισσα», που είχε τις απουσίες των Καμπάτσο, Ντεκ, Γιάντουνεν, Γκαρούμπα, κι αυτό δεν έγινε τυχαία.

Ο Ολυμπιακός μάτσαρε τον υψηλό φέτος ρυθμό της Ρεάλ (77 κατοχές στα 40′ αγώνα) με την ενέργειά του. Τα χέρια ήταν απλωμένα παντού, σε κάθε προέκταση, οι περιστροφές στην άμυνα δυναμικές και to the point. Τα hedge out των ψηλών που ανταποκρίθηκαν υπέρ του δέοντος έκαναν τη δουλειά κι έτσι ο Ολυμπιακός κράτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στους 76 πόντους. Πιο χαμηλά από κάθε άλλη ομάδα σε Ευρώπη και Ισπανία φέτος στα 23 επίσημα ματς που έχει δώσει συνολικά μαζί με εκείνα του ευρωπαϊκού Super Cup.

Οι Πειραιώτες υποχρέωσαν τη Βασίλισσα σε επτά λάθη πριν καλά καλά αρχίσει το παιχνίδι ενώ έκοψε την πρόκληση πάντα της τροφοδότησης του Έντι Ταβάρες ο οποίος ήταν ακίνδυνος.

Κυρίως όμως ήταν τεχνικά στην άμυνά του σχεδόν άρτιος. Το βράδυ της Παρασκευής στη Sunel Arena έπαιζε η καλύτερη επίθεση στο PnR, κόντρα στην κορυφαία με διαφορά άμυνα στο PnR, ιδίως πάνω στον χειριστή. Και αυτό ήταν το στοιχείο κλειδί για τον ερυθρόλευκο θρίαμβο.

Από τους συνολικά 27μιση πόντους που βάζουν οι Μαδριλένοι κατά μέσο όρο με τον τρόπο αυτό, προήλθαν μόλις 13 απέναντι στους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης. Κοντά δηλαδή και στην τελική διαφορά των δύο ομάδων.

Στο πρώτο μέρος μάλιστα και πιο εύστοχα μέχρι το 26′, ο Ολυμπιακός είχε επιτρέψει όλους κι όλους πέντε πόντους, μετατρέποντας το μεγάλο «όπλο» της Ρεάλ σε αδυναμία της.