Ο Κάρλικ Τζόουνς ρωτήθηκε για τις φήμες που φούντωσαν το βράδυ της Πέμπτης (19/11) και τον ήθελαν μία ανάσα από τον Ολυμπιακό.

Στα Άνω Λιόσια ένας άλλος Τζόουνς, ο Ταϊρίκ πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση από όταν φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, όντας κυρίαρχος απέναντι στον Ταβάρες και τους ψηλούς της Ρεάλ Μαδρίτης.

Την ίδια ώρα ο Κάρλικ Τζόουνς της Παρτιζάν πρωτοστάτησε στη νίκη των «ασπρόμαυρων» της Σερβίας επί των αντίστοιχων της Τουρκίας, έστω κι αν το σύνολο του Πεναρόγια χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο.

Ο πολιτογραφημένος Νοτιοσουδανός ήταν για μία ακόμα φορά πρώτος σκόρερ για την ομάδα του και κάπως έτσι, βρέθηκε στην κάμερα της Euroleague TV. Και κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση αναφορικά με το υποτιθέμενο ζωηρό ενδιαφέρον από πλευράς Ολυμπιακού.

«Ήμουν στο σπίτι και έπαιζα το GTA που βγήκε. Κάποια στιγμή κοίταξα το κινητό μου και είδα όλα αυτά, αλλά δεν δίνω σημασία σε τέτοια πράγματα. Με έχετε ακούσει να το λέω και παλιότερα. Μου αρέσει πολύ που βρίσκομαι εδώ και είμαι πάντα απόλυτα αφοσιωμένος σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή», σχολίασε ο Κάρλικ Τζόουνς αναφορικά με το false alarm περί Ολυμπιακού.

Γεγονός που διαψεύτηκε από την πρώτη στιγμή από τους Betarades και τον Μιχάλη Στεφάνου ενώ λίγη ώρα αργότερα, ήρθε η επιβεβαίωση και από τον πρόεδρο της Παρτιζάν που ξεκαθάρισε πως ο Κάρλικ Τζόουνς αφενός δεν έχει Euroleague out και αφετέρου δεν έχει να πάει πουθενά.