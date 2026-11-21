Η παρέμβαση του Γιώργου Μπαρτζώκα που δείχνει τη νοοτροπία του και τις «ριζωμένες» αρχές στον Ολυμπιακό.

Ευχαριστημένος – και πώς να μην είναι – εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που κράτησε τον Ολυμπιακό στην κορυφή με ρεκόρ 10-3.

Οι Πειραιώτες ξεδίπλωσαν τις αρετές τους, έβγαλαν την ταυτότητά τους μέσα στο παρκέ και μετέτρεψαν από την δεύτερη περίοδο ιδίως και μετά, το ντέρμπι με τη Ρεάλ σε έναν υγιεινό περίπατο. Με θέαμα και πειστική εμφάνιση, εφάμιλλη του στυλ και του αγωνιστικού προφίλ της ομάδας.

Αυτό άλλωστε δεν το έκρυψαν και οι πρωταγωνιστές στις δηλώσεις τους, μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Μπαρτζώκας που έκανε λόγο για μία συμπαγή εμφάνιση αμυντικά και επιθετικά.

«Αμυντικά ήμασταν πραγματικά καλοί. Ελέγξαμε τον ρυθμό του αγώνα. Είχαμε 28 ασίστ απέναντι σε μια ομάδα που αμύνεται πολύ καλά. Διαθέτουμε εξαιρετικούς παίκτες, όπως όλοι γνωρίζουν, αλλά δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή μας λείπουν παίκτες από το ροτέισον και έχουμε τέσσερα παιχνίδια μέσα σε αυτή την εβδομάδα, πρόκειται για μια πραγματικά δύσκολη πρόκληση για τους παίκτες. Το να παίζουν, λοιπόν, όλοι μαζί είναι κάτι εύκολο για εκείνους, όπως και το να συμμετέχουν όλοι στο παιχνίδι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Έλληνας τεχνικός στην κάμερα της διοργανώτριας αρχής.

Στη συνέχεια και αφού μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του στα αποδυτήρια τονίζοντας πως όταν ο Ολυμπιακός παίζει σαν ομάδα, το ταβάνι του είναι πολύ ψηλά, πήγε στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου όπου απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Εκεί αναφέρθηκε και στην αναζήτηση παίκτη που δεν είναι εύκολη δουλειά.

«Προσπαθούμε, οι συνεργάτες μου κατά βάση και δευτερευόντως εγώ, βλέπουμε συνέχεια παίκτες, μιλάμε με ατζέντηδες. Οι ατζέντηδες μιλάνε σε δημοσιογράφους. Δεν θέλω να λέω κάτι διαφορετικό από την πραγματικότητα. Είναι δύσκολο να βρεις τώρα καλό παίκτη. Ή θα βρεις ταλαντούχο παίκτη που δεν έχει την εμπειρία της Λίγκας, ή κάποιον βετεράνο που δεν ξέρεις το κίνητρο του ή θα πρέπει να βγάλεις παίκτη από ομάδα. Δεν μπορείς να βάλεις έναν μέτριο στον Ολυμπιακό. Δεν εννοώ έναν μέτριο παίκτη, αλλά να έχει την προσωπικότητα να παίξει στην ομάδα. Θα πιέζω εγώ πάρα πολύ, κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμο. Θα προσπαθήσουμε όμως να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτό.»

Λίγα λεπτά νωρίτερα από αυτά του τα λόγια και στο φινάλε της καθιερωμένης τοποθέτησής του στα αγγλικά, την οποία μεταφράζει ο Χρήστος Μπαφές που τον συνοδεύει πάντοτε, προέκυψε και η διορθωτική παρέμβαση του κόουτς Μπαρτζώκα που φανερώσει για μία ακόμα φορά τον τρόπο που αντιλαμβάνεται όχι μόνο το μπάσκετ αλλά και τη ζωή.

«Δεν θα ήθελα να πω τίποτα περισσότερο λοιπόν από το να συγχαρώ τους παίκτες και τους φιλάθλους μας», είπε κατά λέξη ο coach B και το οποίο μετέφραση ως «παίκτες μου», ο Sports director των ερυθρολεύκων.

Με χιούμορ και πριν ο λόγος δοθεί στους δημοσιογράφους, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε «όχι στους παίκτες μου, στους παίκτες μας», για να προκαλέσει γέλια στο μέχρι τότε ακροατήριο.

*Το στιγμιότυπο στο 18:15