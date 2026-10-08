Ο Μουστάφα Φαλ έγραψε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ έπειτα από 502 ημέρες.

Το ΣΟΚ για τον Ολυμπιακό από τα… απόνερα του Άμπου Ντάμπι, ήταν διπλό. Αφενός έχασε το «τρένο» για τον τελικό αφού εμφανίστηκε κατώτετος των περιστάσεων απέναντι στην Μονακό που πτώχευση, αφετέρου έχασε και τον Μουστάφα Φαλ για το υπόλοιπο της σεζόν (τελικοί πρωταθλήματος). Και τελικώς και την επόμενη σεζόν, όπως αποδείχθηκε.

Ήταν 25 του Μάη του 2025 όταν ο Γάλλος δεινόσαυρος βρήκε για τελευταία φορά τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι σε αγώνα. Αντίπαλος ο Παναθηναϊκός στον μικρό τελικό της… παρηγοριάς στη Μέση Ανατολή.

Από τότε ξεκίνησε ο ανήφορος για τον Μουστάφα Φαλ που πάντως γύρισε νωρίτερα από τις εκτιμήσεις στην ενεργό δράση από το κάταγμα κόπωσης στο αριστερό μετατάρσιο. Και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον χρησιμοποιήσει στο φινάλε της κανονικής διάρκειας της περασμένης περιόδου απέναντι σε Χάποελ και Αρμάνι, δίχως όμως να σκοράρει.

Ο Μουστάφα Φαλ δούλεψε ακόμα πιο σκληρά και παρότι τον βρήκε και πάλι αναποδιά, νίκησε ξανά το χρονόμετρο για να γυρίσει στην ενεργό δράση και να τεθεί για πρώτη φορά στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός συμπεριέλαβε στη 12άδα των πρασίνων για το ντέρμπι με τη Φενέρμπαχτσε τον Μουστάφα Φαλ κι εκείνος αφού σημείωσε την επανεμφάνισή του στο παρκέ, σημείωσε και τους πρώτους του πόντους μετά από τον Μάη του 2025. Οι περιορισμοί των ξένων όσον αφορά τους κανονισμούς της Stoiximan GBL αλλά και το γεγονός πως μπήκε σε μουντ επιστροφής όταν η περσινή σεζόν έμπαινε στην πιο κρίσιμη καμπή της, δεν του επέτρεψε να πατήσει περισσότερο από 13’26” παρκέ συνολικά.

Ήγγικεν η ώρα, γερός να είναι, της διάψευσης αλλά και τον αποδείξεων για τις οποίες… διψάει ο Μουστάφα Φαλ;