Ένας Ντίνος Μήτογλου να τον… πιεις στο ποτήρι! Ήταν αψεγάδιαστος απέναντι στην Παρί (11/11, 95-101) και κατάφερε να κάνει κάτι, που είχε από τον… Ολυμπιακό!

Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στις νίκες για τη Euroleague είναι γεγονός! Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν τη «διαβολοβδομάδα», με το πρώτο τους «εμπόδιο» να είναι η Παρί (11/11, 95-101) στη Γαλλία.

Οι Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς «έλαμψαν», ο Κένεθ Φαρίντ «συστήθηκε» με τον καλύτερο τρόπο στην Ελλάδα. Όμως, χωρίς τον Ντίνο Μήτογλου πολύ πιθανό το ματς να είχε άλλη… τροπή.

Ο Έλληνας αθλητής έχει «μετακινηθεί» -κατά κύριο λόγο- στη θέση «5», λόγω των τραυματισμών, που «πληγώνουν» την ομάδα του.

Μπορεί να έπαιξε κυρίως ως σέντερ, αλλά δεν επηρεάστηκε καθόλου! Πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, ήταν αψεγάδιαστος και «αναβίωσε» μία εμφάνιση από τον περασμένο Μάρτιο.

Ο… αλάνθαστος Μήτογλου

Ο Ντίνος Μήτογλου τελείωσε τον αγώνα με την Παρί έχοντας 17 πόντους, με 5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 4/4 βολές! Με λίγα λόγια ήταν «άχαστος», καθώς όλες οι επιθετικές του προσπάθειες βρήκαν στόχο!

Πότε μπόρεσε να έχει μία «παρόμοια εμφάνιση»; Πριν από μερικούς μήνες, μέσα στο ΣΕΦ για την 29η αγωνιστική της Euroleague!

Σε ένα ματς, που ο Παναθηναϊκός έμεινε μέχρι και στο -19, αλλά έμεινε «ζωντανός», χάρη στην εκπληκτική παρουσία του Ντίνου Μήτογλου.

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 18 πόντους, με 4/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 4/4 βολές! Δηλαδή, όλες του οι προσπάθειες κατέληξαν «μέσα» στο καλάθι των Πειραιωτών.

Ωστόσο, στο τέλος της βραδιάς το «τριφύλλι» έφυγε με «άδεια χέρια»! Κι αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός κέρδισε με 76-74 και τα όσα έκανε ο Ντίνος Μήτογλου πήγαν στα… σκουπίδια.

Παρ’ όλα αυτά, μόλις λίγους μήνες αργότερα είδε τη «ραψωδία» του στο Παρίσι να έχει ένα… διαφορετικό τέλος!