Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν «καυτός» στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, κάνοντας τη διαφορά απέναντι στην Παρί.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Παρί (11/11, 95-101), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον Κένεθ Φαρίντ.

Ο έμπειρος σέντερ, με μόλις μία προπόνηση, είχε καταλυτική παρουσία στο ντεμπούτο του με τα «πράσινα», μετρώντας 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 τάπες σε 23 λεπτά, που πάτησε στο παρκέ.

Το «τριφύλλι» είχε ανάγκη αυτή την εμφάνιση, κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, μετά το φινάλε του αγώνα.

«Ο Φαρίντ συνείσφερε πολύ, μετά από μόνο μια προπόνηση. Έφτασε την Κυριακή. Αλλά στο μπάσκετ χρειάζεσαι έναν πραγματικό σέντερ που θα προστατεύει το καλάθι. Οπότε σήμερα μας βοήθησε πολύ. Και επιθετικά με το ρολάρισμά του στα πικ εν ρολ δημιουργούσε χώρους. Μας έδωσε αυτό που μας έλειπε στα τελευταία παιχνίδια και ελπίζω αυτή η νίκη να δώσει ψυχολογία στην ομάδα και συνεχίζουμε».

Παράλληλα, χαρακτηριστική της συνεισφοράς του Φαρίντ ήταν και η αντίδραση του Κώστα Σλούκα, στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού υποδέχθηκε με… έκρηξη τον ψηλό των «πρασίνων», φωνάζοντας «Manimal».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο: