Ο Ντίνος Μήτογλου δεν τον κουνάει από τον Παναθηναϊκό, μπαίνοντας όλο και πιο βαθιά στα βιβλία της ιστορίας του συλλόγου.

Παναθηναϊκός και Ντίνος Μήτογλου έχουν χτίσει μία ισχυρή αμφίδρομη σχέση, η οποία έχει όλα τα φόντα να εξελιχθεί στις λεγόμενες… ζωής, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.

Οι «πράσινοι» δεν άφησαν χρόνο να περάσει. Θέλησαν να διατηρήσουν τον Έλληνα διεθνή στο εμψυχο δυναμικό της ομάδας τους, προσφέροντάς του πρόωρη ανανέωση. Εκείνος την αποδέχθηκε και θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί μέχρι το 2029 τουλάχιστον. Αφού αυτός είναι ο ορίζοντας του νέου συμβολαίου που υπογράφηκε.

Το χτυπημένο από τραυματισμούς και αναδοπιές «τριφύλλι», δεν εμπνέει για την ώρα συνέπεια και αξιοπιστία με αρκετούς από τους βασικούς πυλώνες του, να κινούνται κάτω των δυνατοτήτων τους.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Ντίνος Μήτογλου που κινείται μεταξύ «4» και «5» και απέχει από τον πολύ καλό εαυτό που παρουσίασε το πρώτο τουλάχιστον εξάμηνο της επιστροφής του στην «πράσινη οικογένεια».

Ο Παναθηναϊκός του έδειξε εμπιστοσύνη σε μία δύσκολη στιγμή του, δίνοντάς του την ευκαιρία να βρεθεί σε ένα οικείο περιβάλλον για να βρει ξανά τα πατήματά του. Ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει αναπτυχθεί μία αμοιβαία σχέση και το νέο συμβόλαιο, ήταν απλώς το επιστέγασμα αυτής.

Η επέκταση της συνεργασίας τους, η οποία έγινε επίσημη της προηγούμενες ημέρες διατηρώντας τον στο ΟΑΚΑ τουλάχιστον μέχρι το 2029, σήμανε αυτομάτως και την «ανέλιξή» τους στις «παλιοσειρές» του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Στους μακροβιότερους αθλητές του τμήματος, ιδίως στη σύγχρονη ιστορία του.

Αν και εφόσον, ο πρώην συμπαίκτης του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στο κολέγιο εξαντλήσει το περιθώριο της νέας συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό, τότε αυτομάτως θα πιάσει τον Μάικ Μπατίστ στην 4η θέση με 10 σεζόν στο «τριφύλλι. Σε δύο διαφορετικές θητείες αυτά βέβαια (2017-21 και 2023-2029;).

Πιο πάνω βρίσκονται οι Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης, Φώτσης και φυσικά ο εμβληματικός αρχηγός Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο πιο ρομαντικός του είδους. Ταξιδεύοντας στο παρελθόν, δεν πρέπει κανείς να αμελήσει χωρίς να συμπεριλάβει τους Τάκη Κορωναίο (18 σεζόν), Μέμο Ιωάννου (16 σεζόν), Απόστολο Κόντο (14 σεζόν), Δημήτρη Κοκαλάκη (14 σεζόν) και Ντέιβιντ Στεργάκο (13 σεζόν).

Αναλυτικότερα οι παίκτες που έγιναν… σημαίες στη σύγχρονη εποχή του μπασκετικού Παναθηναϊκού:

1. Φραγκίσκος Αλβέρτης (19 σεζόν, 1990-2009)

2. Δημήτρης Διαμαντίδης (12 σεζόν, 2004-16)

2. Αντώνης Φώτσης (12 σεζόν 1997-01, 2002-03, 2008-11, 2013-17)

3. Κώστας Τσαρτσαρής (11 σεζόν, 2002-13)

4. Μάικ Μπατίστ (10 σεζόν, 2003-12 & 2013-14)

4. Ντίνος Μήτογλου (10; σεζόν, 2017-21, 2023-2029;)

5. Γιώργος Καλαϊτζής (9 σεζόν, 1997-2006)

5. Αργύρης Παπαπέτρου (9 σεζόν, 1985-1994)

6. Νικ Καλάθης (8 σεζόν, 2009-12 & 2015-20)

6. Νίκος Οικονόμου (8 σεζόν, 1991-99)