Στον Ολυμπιακό θα πέσουν με τα… μούτρα στις εργασίες, με την λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Τι γίνεται με τα εισιτήρια διαρκείας και τον… κλειδάριθμο στην εκκίνηση της επόμενης σεζόν;

Ο μαραθώνιος της Euroleague ολοκληρώθηκε και η σεζόν μπαίνει στην πιο κρισιμη καμπή της. Ο Ολυμπιακός έκοψε πρώτος το νήμα της κανονικής διάρκειας για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά την συνέπεια και την σταθερότητα μιας «μηχανής» που σε αγώνες αντοχής, γνωρίζει καλύτερα από την κάθε άλλη ομάδα, πώς να τα βγάζει πέρα.

Στον Ολυμπιακό όμως όπως και σε κάθε άλλη μεγάλη ομάδα, πριν πεινάσουν «μαγειρεύουν». Γι’ αυτό και έχουν κάνει έναν αρχικό προγραμματισμό της επόμενης μέρας περισσότερο εξωαγωνιστικά αφού το γηπεδικό είναι φλέγον ζήτημα.

Με την ολοκλήρωση λοιπόν των αγωνιστικών υποχρεώσεων (Τελικοί πρωταθλήματος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου που θα έχουν ολοκληρωθεί βάσει σχεδιασμού μέχρι τις 15 του Ιούνη), στο ΣΕΦ πέφτουν με τα… μούτρα στις εργασίες βελτίωσης και αναδιαμόρφωσης του γηπέδου. Το οποίο περνάει στα χέρια των Πειραιωτών. Αρχής γεννομένης φυσικά με τα έργα ενεργιακής αναβάθμισης.

Στον Ολυμπιακό – με την αρωγή των συμμάχων και των παικτών που έχουν τοποθετήσει στο πλευρό τους τους τελευταίους μήνες – έχουν ως πρόθεση να τρέξουν όσο το δυνατόν ταχύτερα γίνεται τις απαραίτητες εργασίες ούτως ώστε να μεταμορφωθεί το φαληρικό γήπεδο και οι εξωτερικοί χώροι αυτού, σε ένα κατακόκκινο στολίδι μεγαλύτερης χωριτικότητας. Και για να συμβεί αυτό, ετοιμάζονται… πυρετωδώς οι εταιρίες που έχουν αναλάβει το ολικό λίφτινγκ του.

Στη συνέντευξη Τύπου της χορηγικής συμφωνίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός με την οικογένεια Τσάκου και τα νερά Arrena το περασμένο καλοκαίρι, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι είχαν ξεκαθαρίσει πως πρόθεση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, είναι να μην χάσει ξεσπιτωθεί ο Ολυμπιακός για μια ολόκληρη σεζόν.

Πλην όμως θα χρειαστεί να συμβεί κάτι τέτοιο για λίγο διάστημα, ούτως ώστε να τρέξει η διαδικασία αναμόρφωσης πιο γρήγορα με γνώμονα την επιτάχυνση προς το τελικό αποτέλεσμα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι «ερυθρόλευκοι» θα ζητήσουν ειδικό κλειδάριθμο πριν την κλήρωση σε Ευρώπη και Ελλάδα, ούτως ώστε να παίξουν στην εκκίνηση των επίσημων διοργανώσεων όσα περισσότερα παιχνίδια γίνεται μακριά από το ΣΕΦ. Όπως είχε αιτηθεί δηλαδή η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τον περασμένο χειμώνα όπου φιλοξενήθηκε στο Telekom Center Athens, το τουρνουά της ATP.

Το αγωνιστικό τμήμα λοιπόν του Ολυμπιακού αναμένεται για τις πρώτες εβδομάδες τουλάχιστον της σεζόν 2026-27, να είναι με μία βαλίτσα στο χέρι. Πλην όμως, επειδή δεν είναι εφικτό να παίζει διαρκώς εκτός έδρας, θέλοντας και μη ο Ολυμπιακός θα δώσει και κάποια εντός έδρας παιχνίδια μακριά από το Φάληρο, σε έδρα που θα δηλώσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και εδώ έγκειται το ζήτημα των εισιτηρίων διαρκείας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έθησαν σε διάθεση και έγιναν ανάρπαστα 7.518 εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2025-26. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός κόσμου που ελάχιστα γήπεδα στη χώρα, όχι μόνο στο λεκανοπέδιο, μπορούν να χωρέσουν. Όταν ο εκάστοτε οργανισμός, διαθέται ένα εισιτήριο διαρκείας σε κάποιον φίλο έναντι ενός ποσού, εξασφαλίζει και την κατοχυρωμένη-μόνιμη θέση του.

Με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να εξετάζει ακόμα εναλλακτικές αναφορικά με το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουν για κάποια παιχνίδια ως έδρα οι Πειραιώτες, δεν μπορεί να εξασφαλίσει κάτι τέτοιο. Συνεπώς και όπως έκανε γνωστό ο Χρήστος Μπαφές τις προηγούμενες ημέρες στην ραδιοφωνική εκπομπή «Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο» που φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ, ο Ολυμπιακός δεν προτίθεται σε πρώτη φάση να βγάλει εισιτήρια διαρκείας.

Ίσως γίνει επανεξέταση της συνθήκης και κατάστασης αυτής, όταν ο Ολυμπιακός χρησιμιποιήσει ως βασική του έδρα και πάλι το ΣΕΦ.