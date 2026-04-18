Ο σταθερός Σάσα Βεζένκοφ έγραψε για δεύτερη φορά το όνομά του στη λίστα με τον πρώτο σκόρερ κάθε σεζόν της Euroleague, όντας ο 6ος που το καταφέρνει.

Περιβόητος για την… ταρίφα του διψήφιου από την πρώτη κιόλας περίοδο, ο Σάσα Βεζένκοφ έχει τους δέκα πόντους μίνιμουμ στο «τσεπάκι» πριν καν καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού, δίνοντας τη θέση του στον Άλεκ Πίτερς.

Γνωστός για την off-ball φύση του και την ικανότητά του να εκτελεί ταχύτατα αλλά και να διαβάζει αυτό που του δίνει η αντίπαλη άμυνα. Ξέρει πότε να κόψει προς την «καρδιά» της αντίπαλης άμυνας ή τον πίσω πόρτα, ή ακόμα ακόμα πότε να βάλει στην πλάτη αντίπαλό του… χεριού του, τελειώνοντας από κοντά τη φάση.

Κέντρικ Ναν και Ναντί Ιφί δεν έφτασαν τους 30+ πόντους που χρειάζονταν την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague και έτσι ο Σάσα Βεζένκοφ κατέκτησε (ξανά) το βραβείο που έχει πάρει το όνομα του σπουδαίου Αλφόνσο Φορντ με 19,4 πόντους κατά μέσο όρο. Δηλαδή αυτό του πρώτου σκόρερ του «μαραθωνίου», πριν την post season.

Αυτό ήρθε να προστεθεί σε εκείνο που είχε κατακτήσει το 2023, το MVP της ίδιας σεζόν καθώς επίσης και εκείνο του κορυφαίου την περσινή αγωνιστική περίοδο στα playoffs. Μαζί με αρκετές ακόμα ατομικές επιδόσεις ως τον πολυτιμότερο της αγωνιστικής ή του μήνα, σε μία διοργάνωση που διακρίνεται διαρκώς, μόνιμα και σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Μόνο ο Ολυμπιακός το έχει καταφέρει αυτό στην ιστορία της Euroleague Μονάχα ο Ολυμπιακός μπορεί να… κοκορεύεται γι’ αυτό στα χρόνια ζωής του ισχύοντος φορμάτ της Euroleague.

Κάπως έτσι ο σταρ του Ολυμπιακού που αποφεύγει την περιαυτολογία με κάθε ευκαιρία προτάσσοντας το «εμείς» από το «εγώ», έγινε ο 6ος παίκτης με τουλάχιστον δύο ανάλογες διακρίσεις.

Την αρχή έκανε επί εποχής FIBA Euroleague, ο Νίκος Γκάλης που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με αστρονομικό μέσο όρο (32,3 πόντους ανά αγώνα) τη σεζόν 1991-92 με τη φανέλα του Άρη και το 1993-94 με εκείνη του Παναθηναϊκού. Μια δεκαετία αργότερα back-to-back πρώτος σκόρερ βγήκε ο αείμνηστος Αλφόνσο Φορντ (2000-01 με Περιστέρι και 2001-02 με Ολυμπιακό).

Ο μοναδικός που έχει βγει πρώτο «βιολί» της διοργάνωσης όχι δύο αλλά τρεις φορές, είναι ο Ιγκόρ Ρακότσεβιτς. Ο Κροάτης γκαρντ που έκανε την αρχή με την άλλοτε Ταού Κεράμικα και νυν Μπασκόνια (2006-07, 2008-09), τριπλασιάζοντας τα κατορθώματά του με τη φανέλα της Εφές την περίοδο 2010-11.

Ακολούθησε ο Κιθ Λάνγκφορντ με Ολίμπια Μιλάνο το 2013-14 και Ούνικς Καζάν αντίστοιχα το 2016-17 ενώ πριν τον Βεζένκοφ, double-double είχε κάνει ο Αλεξέι Σβεντ με τη Χίμκι (2017-18 και 2020-21).