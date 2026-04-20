Η (πιθανή) αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον δρόμο για το Final Four Βαλένθια, αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης για πολλούς και διάφορους λόγους.

Ένα τεράστιο και μακρόσυρτο χειροκρότημα αξίζει να ακούσει η Βαλένθια από την μπασκετική Ευρώπη, ένα εξάμηνο μετά την επιστροφή της στη Euroleague της περιόδου 2025-26. Για πολλούς και διάφορους λόγους.

Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ στον οποίο πηγαίνει – πιθανότατα χωρίς διχογνωμία για κανέναν – το βραβείο του κορυφαίου τεχνικού της διοργάνωσης, κέρδισε τους ουδέτερους της «σπυριάρας» με το μπάσκετ που έπαιξε. Ελκυστικό στο μάτι μα και αποτελεσματικό, Η Βαλένθια τερμάτισε στο 25-13 της κατάταξης και τη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας.

Με ένα μπάσκετ που θύμιζε κάπου κάπου την περσινή «ρουκέτα» της Παρί αλλά πιο σεταρισμένο, αθλητικά άρτιο, solid. Με διακριτούς ρόλους και μεγάλο ενεργό ρόστερ, έπεισε ακόμα και τον πιο δύσπιστο πως αξίζει τον απόλυτο σεβασμό.

Αν κάποιος έλεγε πριν την εκκίνηση του «μαραθωνίου» πως μία εκ των θέσων του πλεονεκτήματος της έδρας, θα πήγαινε στη Βαλένθια διεκδικώντας μάλιστα και την κορυφή μέχρι και την τελευταία στροφή, θα χαρακτηριζόταν «παράφρων». Έλα όμως που…

Σε ένα υγιές περιβάλλον και ένα φανταστικό γήπεδο, οι «νυχτερίδες» πέταξαν ψηλά με αξιοπρέπεια μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Εκεί που θα μπορούσαν να παίξουν με σκοπιμότητα κοιτάζοντας τα υπόλοιπα αποτελέσματα, διαλέγοντας με τον τρόπο αυτό αντίπαλο.

Η Euroleague συνεχίζει να στηρίζει την «καθαρότητα» του προϊόντος της στην… καλή τη πίστει των ομάδων, βάζοντας διαφορετικές ώρες έναρξης τα παιχνίδια ακόμα και την τελευταία αγωνιστική. Εκεί που οι Ισπανοί θα μπορούσαν να διαλέξουν.

Μαθαίνοντας τα νέα από το Πριγκιπάτο και τη βαριά ήττα της Χάποελ από την Μονακό που την έστελνε έκτη, ήταν στο χέρι της Βαλένθια τι θα έκανε στο δικό της παιχνίδι. Τη δεκάδα δεν θα τη… νόθευε αν καθόταν να χάσει από την Ντουμπάι BC αφού η Μπαρτσελόνα δεν αντιμέτωπισε πρόβλημα από την Μπάγερν στο «αντίο» του Πέσιτς από την προπονητική, συνεπώς μονάχα την δική της τύχη θα επηρέαζε. Σιγά που θα επέτρεπε όμως κάτι τέτοιο ο Πέδρο Μαρτίνεθ και τα «μηχανάκια» του.

Η Βαλένθια έπαιξε για την «αλήθεια» και την αξιοπρέπειά της, προσπέρασε την Ρεάλ στην κατάταξη και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα playoffs, με το αρκετά πιθανό σενάριο να «γράφει» Παναθηναϊκός. Από το να παίξει σε άδειες κερκίδες κα ουδέτερες έδρες επιδιώκοντας διασταύρωση με τους Ισραηλινούς, με τους οποίους υπήρχε μία τρόπον τινά ένταση ανάμεσα σε πρόσωπα και κυρίως ανάμεσα στον Όφερ Γιανάι και τον Πέδρο Μαρτίνεθ, η Βαλένθια διάλεξε το «my way». Δεν κοίταξε απέναντι. Άλλωστε έχει το 2/2 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Κι όπου της βγει.