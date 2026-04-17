Ο Ολυμπιακός κρατούσε την τύχη της πρωτιάς και της δικής του μοίρας στα χέρια του και δεν την άφησε σε χέρια άλλων το βράδυ της Πέμπτης (16/4) στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που ζητούσε (σχεδόν) επιτακτικά το ευρωπαϊκό στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με την Αρμάνι.

Οι απαλλαγμένοι από το άγχος και οποιασδήποτε μορφής πίεση, οι Λομβαρδοί ζόρισαν τον Ολυμπιακό που δεν ενδιαφέρθηκε και τόσο για την άμυνά του στο πρώτο μέρος. Όταν όμως η άμμος στην κλεψύδρα άδειασε, δεν το διαπραγματεύτηκε. Ακόμα κι όταν ο προπονητής του έκανε το λογικό και «χάλασε» την χημεία και το showtime για χάρη των αριθμών και της στατιστικής (τριπλή αλλαγή με Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ), έχοντας βέβαια «μαξιλαράκι ασφαλείας» και… αέρα.

Οι Πειραιώτες μπήκαν στην τελευταία στροφή του «μαραθωνίου» ως το μεγάλο φαβορί για την κατάληψη της πρωτιάς, όπερ και εγένετο. Ένα επιστέγασμα της σταθερότητας που έδειξαν από τα μέσα του περασμένου Δεκέμβρη και μετά. Της συνέπειας που ολοένα και ισχυροποιούν τα τελευταία χρόνια, κόβωντας πρώτοι το νήμα στις τρεις εκ των τεσσάρων τελευταίων αγωνιστικών περιόδων.

Και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη και μοναδική μέχρι αποδείξεως του εναντίου ομάδα η οποία τερματίζει στο ρετιρέ για τρεις φορές από το 2016-17 και έπειτα, όταν άλλαξε το φορμάτ, καταργήθηκε η φάση των «16» και καθιερώθηκε το round-robin σύστημα.

2025-26: Ολυμπιακός

2024-25: Ολυμπιακός

2023-24: Ρεάλ Μαδρίτης

2022-23: Ολυμπιακός

2021-22: Μπαρτσελόνα

2020-21: Μπαρτσελόνα

2019-20: –

2018-19: Φενέρμπαχτσε

2017-18: ΤΣΣΑΚ Μόσχας

2016-17: Ρεάλ Μαδρίτης