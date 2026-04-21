Πολλές οι άδειες θέσεις στο πούλμαν της Μονακό για τον αγώνα των play-in με τον Παναθηναϊκό.

Δίχως καμία δόση υπερβολής, περισσότεροι ήταν οι μη αθλητές που είχαν επιβιβαστεί και κατέβηκαν από το πούλμαν της Μονακό στο Telekom Center Athens περίπου 100 λεπτά πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Παναθηναϊκό, από εκείνους που θα παλέψουν στο παρκέ για να… σοκάρουν το «τριφύλλι».

Καλοί και ποιοτικοί μεν, οι περισσότεροι εξ’ αυτών, λίγοι δε. Το ούτως ή άλλως υπερβολικά στενό και μικρό ρόστερ της Μονακό για έναν τέτοιο «μαραθώνιο» της Euroleague, συρρικνώθηκε ακόμα περισσότερο με τις απουσίες των Νίκολα Μίροτιτς, Τέρι Τάρπεϊ και Νεμάνια Νέντοβιτς. Για να φτάσουν εν τέλει οι Μονεγάσκοι να παίζουν την παρουσία τους στα playoffs, με δύο ευκαιρίες, όντας… γυμνοί.

Οκόμπο, Στραζέλ, Τζέιμς, Μπεγκαρίν, Τάις, Ντιαλό, Μπλοσομγκέιμ και Χέιζ οι μόνοι λιγοστοί επιβιώσαντες, οι οποίοι βέβαια πήραν μία απόφαση με τη φυγή του Βασίλη Σπανούλη. Να «θωρακίσουν» την κατάσταση, να εμπιστευτούν τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι που ανέλαβε εν μία νυκτί τον προπονητικό θώκο και να το πάνε μέχρι τέλους.