Τι μας έχει διδάξει η σύντομη ιστορία των play-in στα οποία δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός;

Γι’΄αλλού γι’ αλλού ξεκίνησε τη σεζόν ο Παναθηναϊκός, αλλού κατέληξε στην κανονική διάρκεια της Euroleague. Η διαδικασία των play-in μοιάζει και είναι στην ουσία άγνωστη για τους «πράσινους» που βλέπουν μακριά.

Το… ταμείο γίνεται στο τέλος. Εκεί που ξυρίζουν και τον γαμπρό, συνεπώς κάθε επιθυμία κριτικής καλό είναι να περιμένει λίγο αφού κανένας δεν θα θυμάται στο «κάτω κάτω της γραφής», τέλη Μάη, σε ποια θέση τερμάτισαν οι ομάδες στο πέρας του «μαραθωνίου».

Το μίνι πρωτάθλημα των play-in που ακολουθεί αδιάκοπα της κανονικής διάρκειας, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πλέον ως νεοσύστατο αλλά δεν αποτελεί αναμφίβολα και κάτι συνηθισμένο για τον φαν του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μία διαδικασία που μεγαλώνει το κίνητρο στις ομάδες και κατά την οποία μπορούν ο 7ος και ο 8ος μέχρι την περίοδο 2022-23 να αισθάνονται… ριγμένοι, πλην όμως έχει δώσει άλλη πνοή στην μορφολογία της διοργάνωσης. Κι αυτό διότι ενέχει το στοιχείο της 2ης ευκαιρίας, ανοίγοντας την «πίτα» του ενδιαφέροντος.

Το έξτρα πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού έναντι της Μονακό Ο Παναθηναϊκός έχει τα δικά του σημαντικά αβαντάζ για να ξεμπερδέψει με την υπόθεση πρόκριση στα playoffs από την πρώτη του κιόλας ευκαιρία.

Με λίγα λόγια, τα play-in μεγενθύνουν τις πιθανότητες του ανταγωνισμού για περισσότερες ομάδες μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Μία διαφοροποίηση που ήρθε για να μείνει.

Στην αποκρυπτογράφηση του μικρού δείγματος «γραφής» του μίνι-πρωταθλήματος καθώς έχει… τρέξει μόλις δύο αγωνιστικές περιόδους, μπορεί κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα πως έχει αποδοθεί δικαιοσύνη σύμφωνα με την βαθμολογία.

Κι αυτό διότι και τις δύο χρονιές, ο 7ος και ο 8ος έχουν κλείσει θέση στα playoffs αφού είχαν δύο ευκαιρίες και μάλιστα μπροστά στο κοινό τους. Τη σεζόν της κατάκτησης του τροπαίου από τον Παναθηναϊκό, η Μακάμπι βρέθηκε στον δρόμο του «τριφυλλιού» στην post season – και του έβγαλε το λάδι επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία – επικρατώντας της 8ης Μπασκόνια, η οποία με τη σειρά της επιβλήθηκε στην Χώρα των Βάσκων της Βίρτους που έκανε διπλό στην Πόλη επί της Εφές.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, η υπέροχη και 8η της βαθμολογίας Παρί, έστειλε την Ρεάλ σε do or die ματς με την Μπάγερν Μονάχου στη Μαδρίτη στο δεύτερο σκέλος των play-in, καταλαμβάνοντας εκείνη την 7η θέση. Ακόμα κι έτσι βέβαια, οι «μερένγκες» δεν είχαν κανένα πρόβλημα να προκριθούν στην 8άδα, όπου συνάντησαν τον Ολυμπιακό και αποκλείστηκαν με μειονέκτημα έδρας.

Συνεπώς ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν, έχει έναν έξτρα λόγο να αισθάνεται ασφαλής και σίγουρος, κοιτάζοντας την σύντομη ιστορία των play-in. Βέβαια οι πράσινοι επουδενί δεν θέλουν να μπλέξουν με δεύτερο παιχνίδι – χωρίς αύριο – στην έδρα τους.