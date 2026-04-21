«Κοντοζυγώνει» η ώρα που θα μάθουμε τις οκτώ ομάδες, που θα είναι στα Play Offs της Euroleague. Τα έξι κλαμπ έχουν «κλειδώσει» και απομένουν ακόμα δύο που θα προκύψουν από τα Play Ins!
Στο ένα ζευγάρι έχουμε προφανώς τον Παναθηναϊκό που θα βρει απέναντί του τη Μονακό (21/04, 21:15).
Ο ηττημένος της αναμέτρησης θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία απέναντι στον νικητή του Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (21/04, 21:45), ώστε να μάθουμε και τον αντίπαλο του Ολυμπιακού.
Οι Σέρβοι είναι σαφώς στην πιο δύσκολη θέση από όλες τις ομάδες, καθώς θέλουν δύο breaks, ώστε να δηλώσουν «παρών» στα Play Offs. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς θα πρέπει να βάλουν «στοπ» σε ένα απίθανο σερί του Τσάβι Πασκουάλ!
Το απίθανο σερί του Πασκουάλ έχει Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκό και Ζενίτ
Ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να… ζήσει χωρίς τα Play Offs. Έτσι και αλλιώς, μία γρήγορη ματιά στο βιογραφικό του το αποδεικνύει.
Το 2008 ανέλαβε την πρώτη του «μεγάλη» δουλειά, αφού πήγε ως πρώτος προπονητής στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.
Στους Καταλανούς έμεινε μέχρι τον Ιούνιο του 2016, σε μία πορεία που είχε ένα τρόπαιο της Euroleague!
Την ίδια ώρα, οι «μπλαουγκράνα» ήταν συνεπέστατοι στο «ραντεβού» των Play Offs! Κι όμως, αφού στην «εποχή Τσάβι Πασκουάλ» πάντα ήταν στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
Τον Οκτώβρη του 2016 ο Ισπανός τεχνικός ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Στον «πράσινο» πάγκο έμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 έχοντας αποκλειστεί δύο φορές στα Play Offs της Euroleague.
Έπειτα από δύο -περίπου- χρόνια χωρίς ομάδα ήρθε η «πρόκληση» της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.
Στη μοναδική σεζόν που μπόρεσε να πάει στα Play Offs (2020 Covid-19, 2021 πόλεμος Ρωσία – Ουκρανία) τα κατάφερε, ακόμα και αν αποκλείστηκε.
Επομένως, μιλάμε για 12 διαφορετικές περιπτώσεις που ο Τσάβι Πασκουάλ ήταν στα Play Offs! Και χωρίς να έχει «χάσει» ούτε μία σεζόν στην καριέρα του.