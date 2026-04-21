Ο Ερυθρός Αστέρας χρειάζεται δύο breaks, για να είναι στα Play Offs της Euroleague. Πρώτο «βήμα» κόντρα στην Μπαρτσελόνα (21/04, 21:45), με τον Τσάβι Πασκουάλ, να «παίζει» για ένα δικό του σερί!

«Κοντοζυγώνει» η ώρα που θα μάθουμε τις οκτώ ομάδες, που θα είναι στα Play Offs της Euroleague. Τα έξι κλαμπ έχουν «κλειδώσει» και απομένουν ακόμα δύο που θα προκύψουν από τα Play Ins!

Στο ένα ζευγάρι έχουμε προφανώς τον Παναθηναϊκό που θα βρει απέναντί του τη Μονακό (21/04, 21:15).

Fa menys d’un mes ja ens vam veure les cares al Palau…🔥 pic.twitter.com/ckFswcr9OL — Barça Basket (@FCBbasket) April 21, 2026

Ο ηττημένος της αναμέτρησης θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία απέναντι στον νικητή του Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (21/04, 21:45), ώστε να μάθουμε και τον αντίπαλο του Ολυμπιακού.

Οι Σέρβοι είναι σαφώς στην πιο δύσκολη θέση από όλες τις ομάδες, καθώς θέλουν δύο breaks, ώστε να δηλώσουν «παρών» στα Play Offs. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς θα πρέπει να βάλουν «στοπ» σε ένα απίθανο σερί του Τσάβι Πασκουάλ!

🎙️ Xavi Pascual, en la previa del play-in:



“Es un partido muy importante después de toda la temporada luchando por el playoff. No lo hemos conseguido directamente, pero tenemos el play-in con factor cancha.”



Sobre el rival: “Hemos ganado los dos partidos, pero nos ha costado… pic.twitter.com/52w1rLKQTK — 🏀 PickandRollTV | SalvatoRRR_OMG (@SalvatoRRR_OMG) April 20, 2026

Το απίθανο σερί του Πασκουάλ έχει Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκό και Ζενίτ

Ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να… ζήσει χωρίς τα Play Offs. Έτσι και αλλιώς, μία γρήγορη ματιά στο βιογραφικό του το αποδεικνύει.

Το 2008 ανέλαβε την πρώτη του «μεγάλη» δουλειά, αφού πήγε ως πρώτος προπονητής στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Στους Καταλανούς έμεινε μέχρι τον Ιούνιο του 2016, σε μία πορεία που είχε ένα τρόπαιο της Euroleague!

Την ίδια ώρα, οι «μπλαουγκράνα» ήταν συνεπέστατοι στο «ραντεβού» των Play Offs! Κι όμως, αφού στην «εποχή Τσάβι Πασκουάλ» πάντα ήταν στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Τον Οκτώβρη του 2016 ο Ισπανός τεχνικός ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Στον «πράσινο» πάγκο έμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 έχοντας αποκλειστεί δύο φορές στα Play Offs της Euroleague.

Έπειτα από δύο -περίπου- χρόνια χωρίς ομάδα ήρθε η «πρόκληση» της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Estem preparats. Demà és el dia. Us necessitem més que mai, 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐮.



Tots units i unides fem força 💙❤️‍🔥 pic.twitter.com/gjD5exNJQu — Barça Basket (@FCBbasket) April 20, 2026

Στη μοναδική σεζόν που μπόρεσε να πάει στα Play Offs (2020 Covid-19, 2021 πόλεμος Ρωσία – Ουκρανία) τα κατάφερε, ακόμα και αν αποκλείστηκε.

Επομένως, μιλάμε για 12 διαφορετικές περιπτώσεις που ο Τσάβι Πασκουάλ ήταν στα Play Offs! Και χωρίς να έχει «χάσει» ούτε μία σεζόν στην καριέρα του.