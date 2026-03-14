Ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρία να σφιχταγκαλιάσει το πλεονέκτημα της έδρας στο Μονακό παρόλα αυτά, εξακολουθεί να παραμένει μεγάλο φαβορί γι’ αυτό.

Οι μεγάλες ομάδες, αυτές που έχουν υψηλές βλέψεις, δεν ξεκινούν μία σεζόν με το… «βλέποντας και κάνοντας». Έχουν θέσει στόχους από την πρώτη κιόλας μέρα της προετοιμασίας, σβήνοντας τον κάθε έναν από αυτούς ή καλύτερα προσθέτοντας ένα τικ από δίπλα, όταν αυτοί εκπληρώνονται. Αυτό ισχύει φυσικά και με τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν στον χαμένο τελικό Κυπέλλου και στην ήττα-θρίλερ στην παράταση από τη Ζαλγκίρις με δύο σερί θετικά αποτελέσματα τα οποία μάλιστα συνοδεύτηκαν από πειστικές εμφανίσεις και όμορφο ανά περιόδους μπάσκετ απέναντι σε Παναθηναϊκό και Παρί.

Η παραπλανητική όμως αποδείχθηκε κατάσταση στο Πριγκιπάτο κάθε άλλο παρά αφύπνισε τον Ολυμπιακό που έχασε την συγκέντρωσή του και το «πήρωσε» με την 11η ήττα στη σεζόν, επτά στροφές πριν το φινάλε.

Το τελικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την επικράτηση της Ρεάλ – καλύπτοντας μάλιστ και τη διαφορά – επί της ευχάριστης έκπληξης Βαλένθια, έβαλε ακόμα μεγαλύτερη «φωτιά» στην μάχη της 4άδας.

Μίνιμουμ στόχος για τους διεδικητές του τίτλου, η πρόκριση στην τελική 8άδα όπως και αν έρθει αυτή. Επόμενος, η εξασφάλιση του πολύ σημαντικού πλεονεκτήματος της έδρας, το οποίο βέβαια όπως και απεδείχθη τελευταία δεν αποτελέι πανάκεια πρόκρισης. Γεγονός που απέδειξε και ο Ολυμπιακός, φέρνοντας… τούμπα τη σειρά με την Μπαρτσελόνα την περίοδο 2023-24.

Η Μονακό ξέρει πώς να βγάλει τον Ολυμπιακό από τις νόρμες του: Το γεγονός που το αποδεικνύει Ο Ολυμπιακός αποδιοργανώθηκε με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στο Πριγκιπάτο κόντρα σε μία Μονακό που γνωρίζει καλύτερα από την κάθε ομάδα, πώς να τον κάνει να αισθανθεί άβολα.

Επτά πλέον στροφές πριν το τέλος του «μαραθωνίου» και την κούρσα ταχύτητας και όχι αντοχής στο τελευταίο κομμάτι, η Φενέρμπαχτσε δείχνει το ακλόνητο φαβορί για να κόψει πρώτη το νήμα. Μετά όμως; Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια συγκατοικούν στη 2η θέση και το 20-11 με την Χάποελ Τελ Αβίβ – μακριά από το Ισράηλ ξανά – να φαντάζει ως η πρώτη επιλαχούσα για να μπει… σφήνα. Ούσα στο 17-11, με τρία ματς λιγότερα από όλες τους.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού (20-11)

Φενέρμπαχτσε εντός

Μπασκόνια εντός

Βαλένθια εκτός

Βιλερμπάν εκτός

Ρεάλ Μαδρίτης εντός

Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός

Αρμάνι Μιλάνο εντός

Το πρόγραμμα της Ρεάλ Μαδρίτης (20-11)

Ζάλγκιρις Κάουνας εκτός

Χάποελ Τελ Αβίβ εντός

Αναντολού Εφές εντός

Μπασκόνια εκτός

Ολυμπιακός εκτός

Φενέρμπαχτσε εκτός

Ερυθρός Αστέρας εντός

Το πρόγραμμα της Βαλένθια (20-11)

Μπαρτσελόνα εντός

Ολυμπιακός εντός

Παρτίζαν εκτός

Βίρτους Μπολόνια εκτός

Αρμάνι Μιλάνο εντός

Παναθηναϊκός εντός

Dubai BC εκτός

Το πρόγραμμα της Χάποελ Τελ Αβίβ (17-11)

Μπαρτσελόνα εκτός

Παρί εντός

Βίρτους Μπολόνια εντός

Ρεάλ Μαδρίτης εκτός

Μπασκόνια εκτός

Παναθηναϊκός εντός

Φενέρμπαχτσε εντός

Ολυμπιακός εντός

Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός

Μονακό εκτός

Ρίχοντας κανείς μια ματιά στα προσεχώς και αυτά που ακολουθούν, καταλήγει στο εξής ενθαρρυντικό για τον Ολυμπιακό συμπέρασμα. Οι Πειραιώτες κρατούν την τύχη στα χέρια τους για την 4άδα και το αβαντάζ στα playoffs.

Γιατί; Αφενός διότι έχουν τέσσερα ακόμα παιχνίδια στην έδρα τους. Όσα και η Βαλένθια, στην οποία θα ταξιδέψουν και ένα παραπάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης την οποία θα υποδεχθούν. Μία «βασίλισσα» που βρίσκεται σε ανοδική πορεία, ούσα όμως ευάλωτη μακριά από τη Μαδρίτη (5-10) σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην ισπανική πρωτεύουσα. Ματς… ποδοσφαιρικά εξάποντα δηλαδή.

Ο Μιλουτίνοφ βλέπει… τριάδα: Ποια κορυφή της Euroleague απειλείται και από ποιον; Μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Μονακό, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ «σκαρφάλωσε» ακόμα περισσότερο σε μία λίστα που – όπου να ναι – θα αλλάξει σκυτάλη στην κορυφή.

Από την άλλη η Χάποελ Τελ Αβίβ πριν καλά καλά μάθει πως είναι να παίζεις στο Ισραήλ για την Ευρωλίγκα, μετακόμισε ξανά στη Σόφια όπου ξεκίνησε το ταξί της, έχοντας και το δυσκολότερο πρόγραμμα από όλες τις υπόλοιπες αφού τα έξι από τα δέκα ματς που απομένουν για το σύνολο του Ιτούδη, είναι με ομάδες της πρώτης δεκάδας, στα μισά της 32ης αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο -7 από τη Βαλένθια (92-99 στο ΣΕΦ) και το -12 από τη Ρεάλ από τις συναντήσις του πρώτου γύρου και στο +4 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ (62-58).

Σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας της Ρεάλ Μαδρίτης με την Βαλένθια, οι Μαδριλένοι είναι από πάνω. Κάτι που συμβαίνει και σε περίπτωση ισοβαθμίας των «νυχτερίδων» με τη Χάποελ που έχει το +2 (93-100, 99-104 στο Ισραήλ) από τα δύο ματς που έχουν δώσει.

Σε περίπτωση τριπλής ή και τετραπλής ισοβαθμίας, προβάδισμα έχει η ομάδα με την καλύτερη επίδοση στα μεταξύ των ισοβαθμούντων ματς.