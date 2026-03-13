Ο Ολυμπιακός αποδιοργανώθηκε με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στο Πριγκιπάτο κόντρα σε μία Μονακό που γνωρίζει καλύτερα από την κάθε ομάδα, πώς να τον κάνει να αισθανθεί άβολα.

Υπάρχουν ομάδες οι οποίες – λόγω επάνδρωσης και ατομικών χαρακτηριστικών που δημιουργούν ένα σύνολο – απλά δεν ταιριάζουν σε κάποιες άλλες. Και σίγουρα αυτή η Μονακό, ακόμα και θιγμένη, είναι μία τέτοια για τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν από το Παρίσι στο χλιδάτο Πριγκιπάτο, διαβάζοντας από εδώ και από εκεί για την Μονακό που βρίσκεται σε αποσύνθεση. Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη πλέον στον πάγκο, με τους παίκτες να σπρώχνονται μεταξύ τους, με οικονονομικές οφειλές, αποδεκατισμένο ρόστερ.

Προσθέστε σε όλα αυτά τον Μάικ Τζέιμς που έσκασε μύτη στο γήπεδο περίπου μισή ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ, είκοσι λεπτά πριν εθεάθη με πολιτικά να τρώει σάντουιτς για να καταλάβετε το πριν. Το μετά όμως δεν είχε τη συνέχεια που οι περισσότεροι θα περίμεναν. Μεταξύ αυτών και οι πρωταγωνιστές στον Ολυμπιακό, κάτι στο οποίο στάθηκε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του αναλαμβάνοντας την ευθύνη.

«Δεν έπεισα τους παίκτες μου να αφήσουν στην άκρη όλα τα παραπάνω και φταίω», σημείωσε ουσιαστικά από την αίθουσα της συνέντευξης Τύπου στο Gaston Medecin.

Η Μονακό έπιασε στον… ύπνο τον Ολυμπιακό που δεν περίμενε να συναντήσει μία κανονική ομάδα και εξεπλάγην όπως φάνηκε από το 29-14 στις αρχές της δεύτερης περιόδου το οποίο κλήθηκε να ανατρέψει. Παίκτες που μάχονταν και βουτούσαν για την μπάλα, εγωισμοί θιγμένοι που ξετυλίχθηκαν μέσα στο παρκέ υπό το βλέμμα του Γεωργιανού Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι. Της μεγάλης ελπίδας του γεωργιανού μπάσκετ.

Η τρίποντη «ερυθρόλευκη» ένεση και ο πύργος Μιλουτίνοφ, έφεραν την επιστροφή του Ολυμπιακού στη διεκδίκηση του αγώνα βελτιώνοντας αισθητά την εικόνα και απόδοσή του σε ένα ματς που μπορούσε να το πάρει. Και θα το έπαιρνε αν ο Στραζέλ δεν είχε μιλήσει στο τέλος, απόντος Μάικ Τζέιμς που έπαθε τράβηγμα. Δεν άξιζε όμως, πληρώνοντας την πνευματική και ίσως σωματική του ανετοιμότητα για να… πέσει στη φωτιά.

Όλα αυτά απέναντι σε πρόσωπα και σώματα κάτω από τις φανέλες, που έχουν τον τρόπο να τον αποδυναμώνουν. Πώς; Βγάζοντάς τον από τις σταθερές του. Αρκεί κανείς να εστιάσει – και μετά να το πάει λίγο παρακάτω – σε έναν τομέα της στατιστικής και θα το καταλάβει.

Ο Ολυμπιακός που παραμένει φαβορί για την διασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας με το 20-11 που έχει ρεκόρ, στηρίζεται επιθετικά για μία ακόμα χρονιά στο σύνολο, το ‘εμείς’ την καλή κυκλοφορία της μπάλας και τη δημιουργία. Μέσα από την οποία μπορεί να βρει σκόρερ και πρωταγωνιστές παίκτες που θα βγάλει από το… σακούλι του. Γεγονός που αποτυπώνεται από την πρωτιά στον τομέα των ασίστ, ακόμα και μετά την ήττα στο Μονακό (21.1 ανά παιχνίδι).

Μόνο που στο Πριγκιπάτο, οι ερυθρόλευκοι έκαναν season low σε δημιουργία. Οι 13 τελικές πάσες που μοίρασαν (7 στο πρώτο μέρος και έξι μόλις στο δεύτερο), αποτελούν βαρομετρικό χαμηλό για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, κάνοντας παράλληλα και 15 λάθη. Η συνήθως ενδεικτική και του αποτελέσματος αναλογία, την οποία έχει σε ιδιαίτερη εκτίμηση και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως έχει δείξει και με τις επιλογές του στα γκαρντ αλλά και την εν γένει φιλοσοφία του.

Όπως (σχεδόν) εξίσου χαμηλά (16 ασίστ), είχε κρατήσει η Μονακό τον Ολυμπιακό και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αποδιοργανώνοντάς τον. Το βραχυκύκλωμα είναι και ο «δρόμος» για να θέσεις τους Πειραιώτες νοκ άουτ, όπως είχε κάνει και η Εφές στο Φάληρο (14 ερυθρόλευκες ασίστ), στις αρχές της σεζόν.

Η μοναδική ομάδα που έχει κατορθώσει την τελευταία διετία να κρατήσει τον Ολυμπιακό τρεις φορές από τις 16 ασίστ και κάτω, άρα και αρκετά κάτω από τον μέσο όρο του, είναι η Μονακό. Όποιους κι αν έχει παρόντες-απόντες, όποιον κι αν έχει στην άκρη του πάγκου.

«Σημαία» φυσικά μπορεί να αποτελέσει ο ημιτελικός στο Αμπού Ντάμπι, όπου το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη «έπνιξε» τους βουτηγμένους στο άγχος Πειριαώτες, οι οποίοι τελείωσαν τον αγώνα με 10 μόλις ασίστ.

Μονακό 12/3/2026 – 13

Χάποελ 31/10/2025 – 16

Μονακό 29/10/2025 – 16

Εφές 14/10/2025 14

Ρεάλ 2/10/2025

Μονακό 23/5/2025 – 10

Ρεάλ 1/5/2025 – 16

Ρεάλ 23/4/2025 – 16

Φενέρ 24/1/2025 – 14

Παρτιζάν 28/11/2024 – 16

Φενέρ 4/10/2024 – 15