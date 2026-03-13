Μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Μονακό, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ «σκαρφάλωσε» ακόμα περισσότερο σε μία λίστα που – όπου να ναι – θα αλλάξει σκυτάλη στην κορυφή.

Η κυριαρχική εμφάνιση του Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν έφτανε στον Ολυμπιακό που αιφνιδιάστηκε από την ετοιμότητα που έβγαλε η Μονακό το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στο Πριγκιπάτο και επέστρεψε στη βάση του από την «τύποις» γαλλική διαβολοβδομάδα με το πρόσημο σε… ισορροπία.

Η πολύ πειστική και ελκυστική εμφάνιση στο Παρίσι όπου οι Πειραιώτες εμφανίστηκαν απόλυτα έτοιμοι πνευματικά και σωματικά, δεν συνεχίστηκε στον Νότο. Παρότι στο φινάλε θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν ελάχιστη σημασία αν αποδρούσαν με το «διπλό».

Σε μια βραδιά που αρκετές μονάδες δεν έπιασαν τα συνήθη στάνταρ του, ο Ολυμπιακός δεν πήρε βοήθειες από τους ψηλούς του πλην Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ που υπενθυμίζεται ότι αγωνίζεται με σπασμένο τον δεξί του αντίχειρα χάρις τον ειδικό νάρθηκα/κηδεμόνα που φορά, σταματιόταν μόνο με φάουλ από τους γηπεδούχους που δεν είχαν να αντιπαρατάξουν τα κορμιά – και με τον Τάις φορτωμένο νωρίς με φάουλ – για να προβάλουν στον Σέρβο «γίγαντα» αντίσταση.

Η Μονακό ξέρει πώς να βγάλει τον Ολυμπιακό από τις νόρμες του: Το γεγονός που το αποδεικνύει Ο Ολυμπιακός αποδιοργανώθηκε με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στο Πριγκιπάτο κόντρα σε μία Μονακό που γνωρίζει καλύτερα από την κάθε ομάδα, πώς να τον κάνει να αισθανθεί άβολα.

Κάπως έτσι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σκόραρε 13 πόντους και κατέβασε 10 ριμπάουντ (+2 ασίστ και δύο κλεψίματα για κανένα λάθος), σε μία σχεδόν αλάνθαστη στατιστική που όμως δεν συνοδεύτηκε με το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους πρωταθλητές Ελλάδας, που ωστόσο παραμένουν φαβορί για την διασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας.

Ο «Μίλου» που πραγματοποιεί σεζόν καριέρας όντας ο βασικός σέντερ της ομάδας του Λιμανιού με τον Μουστάφα Φαλ στα… πιτς (7.3 ριμπάουντ και 20.3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, όντας στο Νο3 πίσω από Βεζένκοφ και Φρανσίσκο), σημείωσε στο Μονακό το 39ο double double στην καριέρα του στην Euroleague και τέταρτο για φέτος.

Ένα άθροισμα που τον φέρνει στα 35 συνολικά με Ολυμπιακό και ΤΣΣΚΑ Μόσχας, πίσω από τον Γιάννη Μπουρούση και τα 39 double double στην 3η θέση. Μάλιστα η φανταστική σεζόν του Μιλουτίνοφ αντικατοπτρίζεται και στις κυριαρχικές «διπλές» εμαφανίσεις αυτής της σεζόν με 4 double double. Όσα έχει και ο Σάσα Βεζένκοφ στη δεύτερη θέση, πίσω από τα 5 του Τζέιλεν Χορντ της Μακάμπι.

Στο ρετιρέ αλλά όχι για πολύ ακόμα απ’ ότι φαίνεται, βρίσκεται ο Νικ Καλάθης που πέρυσι τέτοια εποχή έκανε double double με την Μονακό κόντρα στη Ρεάλ και προσπέρασε τον Μιρσάντ Τουρκσάν (45 και 44 αντίστοιχα).

Κάπου εκεί (44) βρίσκεται και ο «γίγαντας» από τον Πράσινο Ακρωτήρι, Έντι Ταβάρες, ο οποίος κάνει… πάρτι στους αιθέρες της Euroleague τα τελευταία χρόνια.

Η πεντάδα των double double της Euroleague: