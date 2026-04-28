Ο Παναθηναϊκός έκανε break με το… καλησπέρα απέναντι στη Βαλένθια (28/04, 67-68) και ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για όλα τα «πρέπει» της ομάδας του για το Game 2.

«Διπλό» με το… καλησπέρα για τον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» μπόρεσαν να κάνουν το 1-0 απέναντι στη Βαλένθια (28/04, 67-68) και απέκτησαν προβάδισμα, ώστε να είναι στο Final-4.

Σε μία αναμέτρηση που κράτησε τις «νυχτερίδες» πάρα πολύ χαμηλά, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Τι Τζέι Σορτς σκόραραν τους 45 από τους 68 πόντους της ομάδας τους.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του στη Euroleague μίλησε για τα εύκολα λάθη που δεν έδωσαν πιο νωρίς τη νίκη στο «τριφύλλι».

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος τεχνικός μίλησε και για τα τρία «πρέπει» εν όψει του Game 2.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει την ίδια επιθετικότητα, αλλά οι παίκτες του να λειτουργούν πιο εύκολα στην επίθεση, ενώ ακόμα περισσότεροι να μπουν στην «εξίσωση».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Καταφέραμε με την άμυνα μας να σταματήσουμε με επιτυχία το παιχνίδι της Βαλένθια. Δεν δεχθήκαμε πολλούς πόντους στο transition παιχνίδι της αντίπαλης ομάδας και παίξαμε καλά και σε κάποιες απομονώσεις που συνηθίζουν να παίζουν. Κάναμε κάποια λάθη τις κρίσιμες στιγμές, μπορούσαμε να το κερδίσουμε πιο εύκολα. Είναι μόνο 1-0 δεν έχει γίνει τίποτα άλλο, πρέπει να κερδίσουμε 3 παιχνίδια για να προκριθούμε και πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι».

Για την επόμενη αναμέτρηση:

«Είναι σημαντικό να κερδίσουμε και το επόμενο παιχνίδι. Πρέπει να παίξουμε για τον ίδιο τρόπο και την επιθετικότητα που παίξαμε και σήμερα αλλά στην επίθεση πρέπει να είμαστε π[ιο έξυπνοι και να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους παίκτες με τον ίδιο τρόπο».