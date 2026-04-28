Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πάρα την άνετη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό (28/04, 91-70) θέλει να κρατήσει σε εγρήγορση τους παίκτες του.

Ο Ολυμπιακός «πέρασε» πάνω από τη Μονακό και έκανε το 1-0 στα Play Offs. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και στην τελική ευθεία κέρδισαν με 91-70 (28/04)!

Πρωταγωνιστές για τους Πειραιώτες οι Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους, ενώ 13 είχαν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ και Κόρι Τζόσεφ!

Πλέον, οι Πειραιώτες θα κληθούν σε 48 ώρες να «προστατεύσουν» ξανά την έδρα τους και μετέπειτα να έχουν τρία match-ball, ώστε να είναι στο Final-4.

Παρά το μέγεθος της νίκης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλησε να «προειδοποιήσει» τους παίκτες του στις δηλώσεις του στη Euroleague. Για την ακρίβεια, τόνισε πως το Game 2 θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Την ίδια ώρα, ο Έλληνας τεχνικός μίλησε και για τις μικρές «διορθώσεις» που θέλει να κάνει η ομάδα του. Ποιες ήταν αυτές;

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για τα πολλά επιθετικά ριμπάουντ που δόθηκαν στη Μονακό, αλλά και τις βιαστικές επιλογές που είχε το κλαμπ του στο transition.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

Για την απόδοση της ομάδας του:

«Νομίζω πως κλείσαμε τη ρακέτα πολύ καλά όπως και περιορίσαμε τα ποσοστά τους, με τα σουτ από την ντρίμπλα που έβαλαν στο πρώτο ημίχρονο. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες όπως ο Οκόμπο, ο Στράζελ, Τζέιμς, οι οποίοι έχασαν αρκετά σουτ όμως πιστεύω πως τα περισσότερα ήταν μαρκαρισμένα. Η άμυνά μας ήταν συμπαγής, είχαμε μια σοβαρή εμφάνιση και είμαι ευγνώμων για τους οπαδούς, τρομερή ατμόσφαιρα, μια ατμόσφορα για τα playoffs. Τώρα πρέπει να ηρεμήσουμε για να περιμένουμε ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι την Πέμπτη».

Για το αν θέλουν να διορθώσουν κάτι:

«Επιτρέψαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ και δεν πρέπει να δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες και να κάνουμε καλύτερα box out, χρειαζόμαστε όλων τη βοήθεια σε αυτό. Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς τους και δεν πρέπει να βιαζόμαστε, να ελέγχουμε το συναίσθημά μας και τις επιλογές μας στο transition, να είμαστε πιο υπομονετικοί και να εκθέτουμε την αντίπαλη άμυνα με περισσότερη κυκλοφορία της μπάλας».