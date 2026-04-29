Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του, αλλά στα αποδυτήρια θέλησε να τους… προσγειώσει εν όψει της συνέχειας.

Ο Παναθηναϊκός έκανε με το… καλημέρα το «break» στην έδρα της Βαλένθια (28/04, 67-68), όμως ο Εργκίν Αταμάν θέλησε να ρίξει τους… τόνους, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στα αποδυτήρια.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός έδωσε συγχαρητήρια για τη νίκη και την άμυνα των παικτών του, όμως τόνισε πως δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως θα επιστρέψουν στην Αθήνα με το 2-0.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Έχουμε την εμπειρία των play-offs, Είναι μόνο ένα παιχνίδι. Κερδίσαμε μόνο ένα παιχνίδι, πρέπει να ξεκουραστούμε, να συγκεντρωθούμε και να αναλύσουμε. Είχαμε τον έλεγχο σε όλο το παιχνίδι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο επιθετικά δεν παίξαμε καλά.

Κάναμε πολλά λάθη. Αρνηθήκαμε να πάρουμε τα ελεύθερα σουτ. Κερδίσαμε με την άμυνά μας, αλλά σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αναλύσουμε καλύτερα αυτό το παιχνίδι. Είναι μόνο το 1-0, πρέπει να ξεκουραστούμε. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα πάμε στην Αθήνα, έχοντας κερδίσει τα δύο (πρώτα) παιχνίδια. Τώρα θα επικεντρωθούμε στο επόμενο ματς, την Πέμπτη.

Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Αμυντικά, δεν τους αφήσαμε να βρουν εύκολους πόντους στο ανοικτό γήπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εύκολοι πόντοι στο αιφνιδιασμό. Συγχαρητήρια!».

