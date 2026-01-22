Η απόδοση του Τόμας Γουόκαπ συνεχίζει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντας στην εξέλιξη της βραδιάς για τον Ολυμπιακό, όπως φάνηκε και στην «άλωση» της Πόλης.

Μερικές ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στο «Development Basketball Center» ο Σάσα Βεζένκοφ που συνεχίζει τον «χαβά» του (19π., 5 ριμπ.), είχε δει την συνθήκη ως ευκαιρία για το πρώτο «διπλό» του Ολυμπιακού στην έδρα της Εφές μετά από σχεδόν 3000 μέρες. Και βγήκε αληθινός.

Οι Πειραιώτες παρότι παρουσίασαν για back-to-back παιχνίδι δύο διαφορετικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια αυτού και επέτρεψαν στην λαβωμένη από ψυχολογία Εφές να πάρει μπρος, δεν άφησαν ποτέ το «μαχητικό τους πνεύμα» όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Η παρουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς στην «ερυθρόλευκη» ρακέτα έκανε τον Ολυμπιακό πιο συμπαγή, βελτιώθηκε στο αμυντικό τρανζίσιον, έβγαλε κάποιους από τους αυτοματισμούς όταν τους χρειάστηκε και τους είχε ανάγκη για να φτάσει στην 7η του νίκη στα τελευταία 8 παιχνίδια (68-74). Οι Πειραιώτες εδραιώθηκαν πλέον στις θέσεις των playoffs (15-8), πριν υποδεχθούν την Μπαρτσελόνα στο κατέμεστο ΣΕΦ (29/1) για να πατήσουν ακόμα πιο γερά στα πόδια τους και αποκτήσουν πλεονέκτημα για το αβαντάζ της έδρας, βγάζοντας ένα δύσκολο πρόγραμμα με πολύ υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας μέσα στο 2026.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να συνάντησε την Εφές σε καθοδική πορεία με την κατρακύλα να συνεχίζεται, ωστόσο κλήθηκε να τα καταφέρει σε μία αφιλόξενη έδρα για εκείνον δίχως τον βασικό ψηλό του και δύο από τους τρεις PG του.

Ευτυχώς για εκείνον, ο Τόμας Γουόκαπ συνέχισε τις γεμάτες του εμφανίσεις. Μπορεί κόσμος να έρχεται και να φεύγει, η ομάδα του Λιμανιού να δυναμώνει, τα βαριά «χαρτιά» όπως ο Φουρνιέ να αρχίζουν να μπαίνουν στην εξίσωση και το ρόστερ να εντυπωσιάζει παίρνοντας την τελική του μορφή, παρόλα αυτά η σταθερή μεταβλητή του Ολυμπιακού παραμένει στον άσο του. Όσο αντιτουριστική και να μοιάζει.

Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι το γεγονός πως η βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας του Ολυμπιακού έχει συνδυαστεί και με την άνοδο του Τόμας Γουόκαπ μετά από μία πρωτόγνωρη και δύσκολη για εκείνον σεζόν.

Ο Τεξανός γκαρντ αισθάνεται καλά κι αυτό βγαίνει προς τα έξω ακόμα και στα ποσοστά του στα μακρινά σουτ. Ο Τόμας Γουόκαπ που ελλείψει Μόρις και Νιλικίνα αγωνίστηκε 33’14” κόντρα στην Εφές, έχει βάλει 8/11 τρίποντα στα τελευταία τρία παιχνίδια, εμπλουτίζοντας ακόμα περισσότερο το παιχνίδι του.

Ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών πάνω στην μπάλα με την πίεση που ασκεί, είχε έξι πόντους και ένα πολύ καθοριστικό τρίποντο για το 61-67 όταν η Εφές είχε πλησιάσει στους τρεις, 3’40” για το τέλος. Σουτ που έβαλε το «διπλό» του Ολυμπιακού στο σωστό μονοπάτι, δίνοντας μαξιλαράκι ασφαλείας.

Βάλτε και τις εννιά τελικές πάσες με τις οποίες ολοκλήρωσε το παιχνίδι για ένα μόλις λάθος, ο Τόμας Γουόκαπ δίδαξε για μία ακόμα φορά πως παίζεται η θέση του πόιντ γκαρντ. Κι ας μην είναι ο σκόρερ που θα ήθελε ο κόσμος των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι έχουν πλέον το ρόστερ και το έμψυχο δυναμικό για να μπει η μπάλα στο καλάθι.

Η στατιστική βέβαια και οι 18 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης αγγίζοντας το season high (20), αδικούν την γενικότερη προσφορά ενός κουμανταδόρου από την απόδοση του οποίου καθορίζεται εν πολλοίς και η «ερυθρόλευκη» βραδιά. Κι ας υπάρχει και ο Βεζένκοφ ή ο «καυτός» Ντόρσεϊ στην εξίσωση.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού και μιλώντας στην κάμερα της διοργανώτριας αρχής, ο ξανθομάλλης γκαρντ εξήρε το πνεύμα της ομάδας του Πάμπλο Λάσο που το πάλεψε μέχρι τέλους ενώ δεν παρέλειψε να δώσει εύσημα στον Ολυμπιακό για το ρόστερ που έχει δημιουργήσει. Κάνοντας τη δουλειά ενός πόιντ γκαρντ πιο εύκολη, όπως τόνισε.

«Η Εφές είναι καλή ομάδα, έχει πολλές ατυχίες φέτος, αλλά έχει ταλέντο και χαρακτήρα. Σήμερα βρέθηκαν στο -18 και πάλεψαν δεν είναι εύκολο αυτή την εποχή, τους το δίνω αλλά κάναμε ένα καλό κλείσιμο στο παιχνίδι.

“Ο Σάσα νιώθει εξαιρετικά, με άφησαν ελεύθερο και πήρα τα σουτ. Τίποτα περισσότερο. Με το ρόστερ που έχουμε χτίσει είναι πολύ εύκολο να είσαι point guard, όλοι μπορούν να σουτάρουν και να σκοράρουν. Όχι μόνο εγώ αλλά όλη η ομάδα είναι σε εξαιρετική κατάσταση».