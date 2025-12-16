Τα στοιχεία που έκαναν τη διαφορά στο φινάλε, όπως τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια.

Ο Ολυμπιακός την… πάτησε στην τελευταία περίοδο, όπου τα έκανε «μαντάρα» απέναντι στη Βαλένθια και δέχθηκε την τρίτη σερί ήττα του στην Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα γνώρισε την ήττα από την ισπανική ομάδα στο ΣΕΦ (16/12, 92-99), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής, γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στους φιλάθλους του.

Μάλιστα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, υπήρξαν και ορισμένες αποδοκιμασίες από τις εξέδρες, λόγω των τελευταίων εμφανίσεων της ομάδας του Πειραιά.

Στην δηλώσεις του στο flash interview στην Euroleague, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την εικόνα της ομάδας του στην τελευταία περίοδο, τονίζοντας πως θα μπορούσε να έχει κάνει διαφορετικά σχεδόν τα… πάντα.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε σουτ που πήρε η ομάδα του με καλούς σουτέρ, όμως η μπάλα δεν βρήκε τον στόχο.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα διαφορετικά στην τελευταία περίοδο. Χάσαμε πολλά σουτ με καλούς σουτέρ. Από την στιγμή που μεταφέραμε την μπάλα καλά από τις παγίδες βρήκαμε ελεύθερα σουτ. Όταν τα βάλαμε φτιάξαμε διαφορές 11-12-13 πόντων. Με αυτή την ομάδα όταν δεν ελέγχεις τον ρυθμό μπορούν να επιστρέψουν σε 2-3 λεπτά. Στο τέλος χάσαμε κάποια ριμπάουντ, κρίσιμες φάσεις και δεν είχαμε καλή απόδοση».