Το πληγωμένο θηρία της Παρτιζάν έχει καταντήσει με… σάκος του μποξ στα τελευταία παιχνίδια και ο Ολυμπιακός δεν της χαρίστηκε.

Στο κρύο, τον πάγο και το χιόνι του Βελιγραδίου ο Ολυμπιακός «μύρισε» αίμα και… δάγκωσε την Παρτιζάν το βράδυ της Τετάρτης (14/1, 66-104) στη σερβική πρωτεύουσα για να συνεχίσει την ανοδική του πορεία στις τελευταίες αναμετρήσεις.

Αδιαφορώντας για τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν… φωτιά και διέσυραν τους ασπρόμαυρους του Βελιγραδίου που βρίσκονται σε κρίση και δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι.

Κάθε χρονιά από την επιστροφή της Παρτιζάν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και έπειτα και στο πλαίσιο των καθιερωμένων προβλέψεων πριν το πρώτο τζάμπολ της Ευρωλίγκα, η Παρτιζάν συμπεριλαμβάνεται από πολλούς ανάμεσα στα φαβορί για μία θέση στα playoffs. Τελικώς όμως μένει με την απογοήτευση που την ακολουθεί σαν «κατάρα», σαν… φάντασμα από την παρά τρίχα πρόκριση στο Final Four του Κάουνας.

Η περιρρέσουσα ατμόσφαιρα γύρω από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς που λατρεύεται σαν… θεός στην Παρτιζάν και η μετά εκείνου εποχή, έφερε σύννεφα και αποδοκιμασίες. Δυσπιστία, νεύρα, ενόχληση. Γυαλιά που «έσπασαν» όπως αυτό του Ταϊρίκ Τζόουνς που κατέληξε στον Ολυμπιακό. Ένα καζάνι που βράζει, εκτροχιασμός από τις υψηλές βλέψεις.

Σε αυτό το κακό φεγγάρι βρήκε ο Ολυμπιακός την Παρτιζάν και την διέλυσε. Όχι πως μειώνει το επίτευγμά του σε μια πόλη που δεν του παέι και τόσο κάθε που την επισκέπτεται και σε μια συνθήκη που έχει βρεθεί ξανά στο παρελθόν. Αλλά τον έζωνε το άγχος.

Η ομάδα του Λιμανιού με το μπάσκετ της στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής την 6η πιο ευρεία νίκη της ανεξαρτήτως έδρας στον θεσμό και ανάγκασε την Παρτιζάν στην έβδομη σερί ήττα από την σπασμωδική όπως αποδείχθηκε αντίδραση της παραίτησης του Ομπράντοβιτς και μετά. Διάστημα στο οποίο γίνεται έρμαιο των ορέξεων των αντιπάλων της, όπως φανερώνουν οι αριθμοί.

Παρτιζάν – Ολυμπιακός 66-104

Μπαρτσελόνα – Παρτιζάν 88-70

Μονακό – Παρτιζάν 101-84

Βαλένθια – Παρτιζάν 86-73

Παρτιζάν – Μακάμπι 87-112

Ζαλγκίρις – Παρτιζάν 109-68

Παρτιζάν – Βίρτους 68-86

Ένα σύνολο αγώνων στο οποίο η Παρτιζάν διασύρεται με 24.3 (!) πόντους κατά μέσο όρο. Βαριά και ασήκωτη η κατάσταση την οποία καλείται να συμμαζέψει ο Ζοάν Πεναρόγια, αν και δεν φαίνεται ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ με τους Αμερικανούς να παίζουν για τα νούμερά τους. Και τον κόσμο να δείχνει διχασμένος.

Για να κατανοήσει κανείς την βαριά άρρωστη συνθήκη στην οποία βρίσκεται η Παρτιζάν στο διάστημα αυτό, αρκεί να αναφερθεί πως η Χίμκι των 17 σερί ανεπιτυχών αποτελεσμάτων την περίοδο 2020-21, είχε 20,5 παθητικό, πόντους διαφορά.