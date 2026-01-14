Μία ανάσα από την κορυφαία επιθετική επίδοση της ιστορίας του στην Ευρωλίγκα έφτασε ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης (14/1, 66-104) κόντρα στην Παρτιζάν.

Ο σοβαρός και μετρημένος Ολυμπιακός έκανε… πλάκα στην Παρτιζάν το βράδυ της Τετάρτης (14/1, 66-104) στην «Χάλα Πιονίρ», βυθίζοντας την ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια ακόμα πιο βαθιά στα προβλήματά της και την εσωστρέφεια.

Οι Πειραιώτες που έχουν ανεβάσει ταχύτητα στους τελευταίους αγώνες παρουσίαζοντας σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο, ανέβηκαν στο 13-8 της κατάταξης και πάτησαν εξάδα στην Ευρωλίγκα, έχοντας μάλιστα και ένα ματς λιγότερο (το αναβληθέν στο ΣΕΦ με τη Φενέρ).

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκας ψέκασε, σκούπισε και καθάρισε τους Σέρβους ήδη από το πρώτο ημίχρονο (30-52), δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή του. Με τον Σάσα Βεζένκοφ να κάνει τα δικά του (25π., 7 ριμπ.) και τους Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ να ακολουθούν, οι «ερυθρόλευκοι» που έμοιαζαν να παίζουν δυο ταχύτητες πάνω, έκαναν ό,τι ήθελαν την άψυχη Παρτιζάν που μοιάζει στα χαμένα. Κολλημένη στον πάτο της κατάταξης και ανήμπορη να σηκώσει κεφάλι.

Μία κυριαρχική εμφάνιση από τον Ολυμπιακό όπως υποδεικνύει και το τελικό σκορ (+38) που θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερο σε εύρος αν δεν έκοβαν ταχύτητα στα τελευταία δευτερόλεπτα οι «ερυθρόλευκοι» σε άμυνα και επίθεση.

Από τον λογικό και επόμενο καθησυχασμό, ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να σπάσει το απόλυτο εκτός έδρας ρεκόρ του στην Ευρωλίγκα. Οι 104 πόντοι με τους οποίους φιλοδώρησε τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου, αποτελούν την δεύτερη καλύτερη επίδοση μακριά από τον Πειραιά και κορυφαία της τελευταίας 5ετίας.

Ο Ολυμπιακός είχε ρίξει 105 στην Χίμκι τον Δεκέμρβη του 2020 (88-105) ενώ με τον ίδιο αριθμό πόντων είχε επιβληθεί και της Μπάγερν το 2013 (103-105), στην προηγούμενη θητεία του Γιώργου Μπαρτζώκα. Καμία από τις παραπάνω δύο αναμετρήσεις, όπως και αυτή με την Παρτιζάν στις αρχές του 2026, δεν είχε κριθεί στην παράταση (40′ αγώνα).