Ο Ολυμπιακός έστησε πάρτι στο Βελιγράδι στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα και πέρασε σαν σίφουνας από το Aleksandar Nikolic Hall, διαλύοντας την προβληματική Παρτιζάν με 104-66.

Απόλυτα σοβαροί οι «ερυθρόλευκοι» δεν χαρίστηκαν στους Σέρβους που έχουν πάρα πολλά θέματα να λύσουν, παίρνοντας υψηλό βαθμό σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Η διαφορά μάλιστα θα μπορούσε να ήταν σε επίπεδα double score αν οι Πειραιώτες δεν έβγαζαν το πόδι από το γκάζι, παραμένοντας με την second unit τους στο παρκέ.

Ο Σάσα Βεζένκοφ συνέχισε τον… χαβά του (25π. σε 28′) όμως δεν ήταν μόνος. Ο Ολυμπιακός είχε πέντε ακόμα παίκτες με επιθετική συγκομιδή 12 πόντων και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Τόμας Γουόκαπ. Ο Τεξανός γκαρντ που βρήκε σκορ ΜΟΝΟ πίσω από τα 6,75μ.

Το ακόμα πιο παράδοξο της υπόθεσης για έναν παίκτη που φημίζεται για τις αμυντικές του και δημιουργικές του αρετές αλλά όχι για την εκτελεστική του δεινότητα, είναι ότι τα τελείωσε τον αγώνα άχαστος από το τρίποντο. Το κοντέρ έγραψε 4/4 τρίποντα σε 21′ συμμετοχής.

Ο Γουόκαπ την είδε… Στεφ Κάρι και πέτυχε κάτι για πρώτη φορά απ’ όταν έπιασε Λιμάνι Ο Τόμας Γουόκαπ μπορεί να μην φημίζεται για τις εκτελεστικές του ιδιότητες όμως κόντρα στην Παρτιζάν πήρε άριστα και σε αυτό το κομμάτι.

Πρωτοφανές για τον Τόμας Γουόκαπ που έμοιαζε με… Στεφ Κάρι κόντρα στην Παρτιζάν. Αυτή ήταν η πρώτη φορά απ’ όταν ο διεθνής με την «γαλανόλευκη» τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια πάτησε Λιμάνι και δεν αστόχησε σε καμία προσπάθεια για σουτ τριών πόντων, παίρνοντας πάνω από μία (1/1). Και το δείγμα κάθε άλλο παρά μικρό δεν είναι αφού χρειάστηκε 162 παιχνίδια για να τα καταφέρει.

Πάντως ο Τόμας Γουόκαπ έχει τελειώσει ξανά παιχνίδι χωρίς να χάσει τρίποντο όταν ακόμα έπαιζε για την Ζαλγκίρις. Την τελευταία του χρονιά στο Κάουνας είχε 2/2 κόντρα σε Μπάγερν και Μπασκόνια.

Πάντως τα τέσσερα εύστοχα μακρινά σουτ για τον Τόμας Γουόκαπ στη σερβική πρωτεύουσα δεν αποτελούν ρεκόρ του στην Ευρωλίγκα, ούτε καν ισοφάριση αυτού αφού είχε βρει στόχο σε πέντε στο εναρτκήριο ματς της σεζόν 2023-24 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.