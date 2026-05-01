Ξεχωριστή αναφορά – μετά από σχετική ερώτηση για τις προσωπικότητες που βρέθηκαν στο ΣΕΦ – έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η σοβαρότητα που αντιμετώπισαν οι παίκτες του τα δύο παιχνίδια με την Μονακό στο Φάληρο, δεν θα μπορούσαν να μην είχαν αφήσει ευχαριστημένο τον Γιώργο Μπαρτζώκα που συχνά πυκνά χειροκροτούσε τους παίκτες του κατά τη διάρκεια του Game 2 με τους Μονεγάσκους.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ξεκάθαρο και σαφές προβάδισμα πρόκρισης στο πέμπτο συνεχόμενο Final Four τους, αποδεικνύοντας μέσα στο γήπεδο με το κυριαρχικό μπάσκετ τους πως δικαίως κατέλαβαν την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια.

Οι αναμετρήσεις με την ομάδα από το Πριγκιπάτο έχουν αποτελέσει ανά τα χρόνια πόλος έλξης διασημοτήτων που παρελαύνουν από τον Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο πλαίσιο της προηγούμενης συνάντησής τους στα προημιτελικά του θεσμού (2021-22) ήταν ο Κέβιν Ντουράντ αυτός που είχε δώσει το «παρών» λόγω Μάικ Τζέιμς, τούτη τη φορά ήταν η σειρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο που κάθισε στις court seats δίπλα στον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Λίγο πιο ‘κει μάλιστα ήταν και ο συμπαίκτες του στους Μπακς Κάιλ Κούζμα που έδειχνε να εντυπωσιάζεται με την ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι φίλοι του Ολυμπιακού και το όλο vibe.

Σχετικά με την παρέλαση… αστέρων λοιπόν που συμπαρασύρθηκαν από τη δύναμη του κόσμου, ρωτήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου του δεύτερου αγώνα με τη Μονακό, κάνοντας αναφορά μονάχα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ενώ δεν παρέλειψε να αποθεώσει με τον τρόπο του για μία ακόμα φορά τον κόσμο του Ολυμπιακού.

«Δεν μπορεί να με νοιάζει εμένα ποιος έρχεται στην κερκίδα. Μας τιμάει που έρχονται αλλά αν πρέπει να μιλήσω για κάποιον, θα το κάνω για τον κόουτς Μεντιλίμπαρ τον οποίο και αγαπώ ιδιαίτερα.

Όσον αφορά όλους τους άλλους που έρχονται, χαρά μας είναι φυσικά και τιμή για τον Ολυμπιακό. Όσον αφορά την ατμόσφαιρα και επειδή είμαι και παλιός, έχω δει κι άλλα αντίστοιχα πράγματα στο παρελθόν. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κανείς εδώ που έχει την παραμικρή αμφιβολία, γνωρίζουμε ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι μακράν ο κορυφαίος.»