Εμφανώς ενοχλημένος ήταν ο Εργκίν Αταμάν με τη στάση των υπευθύνων του γηπέδου στη Βαλένθια και της αστυνομίας, κάτι που… πλήρωσαν και οι δημοσιογράφοι.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην ανατολική Ισπανία και τη Βαλένθια αποσκοπώντας σε ένα τουλάχιστον break που θα του έδινε την δυνατότητα να «κλείσει» τη σειρά στο σπίτι του, μπροστά στους οπαδούς τους. Το ένα έγιναν δύο και το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, το απόλυτο… αφεντικό της κατάστασης.

Ο Νάιτζελ Χέίζ-Ντέιβις «ξέρανε» τη Βαλένθια για να κολλήσει στους «πράσινους» την ταμπέλα του ακλόνητου φαβορί πλέον. Σε ματς θρίλερ που κρίθηκε στην παράταση, οι «πράσινοι» αυτή τη φορά ακολούθησαν τον βαθμό των Ισπανών και τους κέρδισαν κι εκεί, αποδικνύοντας πως τα playoffs είναι μία διαφορετική ιστορία.

Μετά το τέλος του αγώνα, προκλήθηκε ένταση ανάμεσα στους γηπεδούχους και μέλη του σταφ του Παναθηναϊκού ενώ ο Πέδρο Μαρτίνεθ και η Βαλένθια επισήμως, κατέφυγαν κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που είχε παραμέινει στην Ισπανία, στηρίζοντας τον Παναθηναϊκό. Οι «νυχτερίδες» μάλιστα ανέφεραν ότι του επιβλήθηκε πρόστιμο περί μη συμμόρφωσής του σε εντολή των αστυνομικών αρχών.

Σε καταγγελίες προχώρησε λίγα λεπτά νωρίτερα από την αίθουσα τύπου της Roig Arena και ο Εργκίν Αταμάν, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να ξεκαθαρίζει την κατάσταση.

Όσον αφορά τις δηλώσεις του, απέφυγε να αναφερθεί στο αγωνιστικό σκέλος τονίζοντας πως «ό,τι είχε να πει το είπε στην κάμερα της διοργανώτριας αρχής» και φεύγοντας μετά την τοποθέτησή του «περί 10 αστυνομικών έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού», ξεκαθάρισε πως δεν θα δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

«Ρωτήστε τον υπεύθυνο Τύπου (σ.σ. που ήταν μαζί του), της Βαλένθια. Ρωτήστε το σταφ σας», απάντησε ο Εργκίν Αταμάν. Στιγμές νωρίτερα είχε καταγγείλει πως… ««Είπα ήδη στην Euroleague TV την γνώμη μου, οπότε θα μιλήσω για λίγο, επειδή μπροστά στα αποδυτήριά μας, υπάρχουν 10 αστυνομικοί που θέλουν να συλλάβουν κάποιους από το σταφ μας και τον πρόεδρό μας, τον Γιαννακόπουλο. Πρώτη φορά στην καριέρα μου, έχω καριέρα 30 χρόνων στο άθλημα και πρώτη φορά βλέπω να κερδίζουμε με buzzer-beater, όλοι να είναι χαρούμενοι και το σταφ της Βαλένθια να βάζει την αστυνομία μπροστά από τα αποδυτήριά μας. 10 αστυνομικούς για να μην απολαύσουμε τη νίκη και τώρα προσπαθούν να συλλάβουν τον πρόεδρο μας, τον Γιαννακόπουλο, τον General Mananger, μερικούς ανθρώπους. Τι είναι αυτό; Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά. Θα σας δω στην Αθήνα».»