Οι οκτώ του ροτέισον έγιναν εννιά, δέκα έγραφε ο φωτεινός πίνακας με τον Νέντοβιτς που δεν έπαιξε δευτερόλεπτο αλλά έσπασε την κατάρα και αυτό ήταν αρκετό. Η Μπαρτσελόνα δεν παράτησε το ματς δίχως αύριο στο Μονακό για την ευρωπαϊκή της συνέχεια ακόμα κι όταν η διαφορά έφτασε στους 18 πόντους στο 22′ λεπτό. Χάνοντας μάλιστα και τον Τόμας Σατοράνσκι στο δεύτερο μέρος.

Πλην όμως η παρέα του «διπλού» Μάικ Τζέιμς (13π., 10 ασίστ) άντεξε. Μεγαλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο το αφήγημα με τον Ολυμπιακό.

Από το τελευταίο παιχνίδι του εν συντομία τουρνουά των play-in, έμαθαν και οι πρωτοπόροι της κανονικής διάρκειας «ερυθρόλευκοι» τον αντίπαλό τους. Και αυτός δεν είναι άλλος από την ικανή, ωστόσο αρκετά ταλαιπωρημένη Μονακό.

Οι φιναλίστ της προηγούμενης έκδοσης της Euroleague ξεκίνησαν γι’ αλλού. Πλην όμως τα οικονομικά προβλήματα, έκαναν τους Μονεγάσκους να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους.

Με το πιο κοντό ρόστερ του θεσμού (μόλις 11 δηλωμένοι) λόγω του «απαγορευτικού» στις μεταγραφές, η Μονακό που έχει μπόλικη ατομική ποιότητα θα παίξει την… ζαριά της για να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας κόντρα στον σαφώς πιο πλήρη Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.

Ένα ζευγάρι αρκετά οικείο στο ευρύ μπασκετικό κοινό της «σπυριάρας» τα τελευταία χρόνια και πιο συγκεκριμένα την τελευταία τριετία όταν και εισήλθε η Μονακό σε αυτήν.

Εξαιτίας της συχνής συνάντησης των δύο ομάδων στην post season (όλες τις χρονιές σε σειρές playoffs ή Final Four εκτός του 2023-24), ο Ολυμπιακός αποτελεί τον αντίπαλο τον οποίο έχει αντιμετωπίσει η Μονακό τις περισσότερες φορές.

Ήδη μετρούν οι δύο ομάδες 16 αναμετρήσεις στο «βιβλίο» της ιστορίας τους, αριθμός που θα μεγαλώσει από την προσεχή σειρά των playoffs. Τον ίδιο αριθμό αγώνων έχει δώσει η Μονακό και με την Μπαρτσελόνα, συμπεριλαμβανομένου το ματς στο «Gaston Medecin» το βράδυ της Παρασκευής (24/4).

Οι Μονεγάσκοι έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα στους Πειραιώτες, έχοντας μάλιστα με το μέρος τους το μεταξύ τους head-to-head με 9 νίκες και επτά ήττες έναντι του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» βέβαια φαντάζουν το μαγάλο φαβορί για να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση στη σύντομη ιστορία συναντήσεων με την παρέα του Μάικ Τζέιμς που το πάλεψε και δικαιώθηκε.