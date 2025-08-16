Ο Κέντρικ Ναν ζει και… αναπνέει για το μπάσκετ. Κάτι που απέδειξε για άλλη μια φορά.

Ο Κέντρικ Ναν βρίσκεται στη γενέτειρά του, το Σικάγο, αλλά απέδειξε για άλλη μια φορά, πως το μπάσκετ κυλά στο… αίμα του.

Αυτή τη φορά, ο γκαρντ του Παναθηναϊκού δεν πρωταγωνίστησε με τα «μαγικά» του στο παρκέ, αλλά αντίθετα, είχε τον ρόλο του μέντορα για τη νέα γενιά.

Για τέταρτη διαδοχική χρονιά, διοργάνωσε στο Σικάγο το προσωπικό του καμπ, που φέρει το όνομα «Kendrick Nunn Basketball Academy».

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, προσφέρει σε πολλά παιδιά την ευκαιρία να μάθουν και να αναπτύξουν το ταλέντο τους στο μπάσκετ, υπό την καθοδήγηση του ίδιου.

Πρόκειται για μία κίνηση, που φαίνεται πως αγαπά πολύ ο Κέντρικ Ναν. Κάτι που αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα, με βάση και τις δηλώσεις που παραχώρησε, σε ένα τοπικό ΜΜΕ στο Σικάγο.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ναν:

«Θέλω απλώς να επιστρέψω, να βοηθήσω τα παιδιά και να τους ενημερώσω ότι μπορούν να κάνουν όποιες ερωτήσεις θέλουν και απλώς να είμαι σαν μεγαλύτερος αδερφός για αυτά».