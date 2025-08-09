Ο Ρισόν Χολμς μίλησε στο «CLUB 1908» και αποκάλυψε τον ρόλο του Κέντρικ Ναν, για τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό!

Ο Ρισόν Χολμς είναι πλέον επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού, καθώς μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ακολούθησε και η ανακοίνωση από την πλευρά του «τριφυλλιού».

Ο 31χρονος Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης το καλοκαίρι του 2026 από αμφότερες τις πλευρές. Οι ετήσιες απολαβές του θα ανέρχονται σε 2.4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Χολμς εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα αυτή πρόκληση. Σε συνέντευξ;h στο «CLUB 1908», μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από την άφιξή του στην Ελλάδα, καθώς και για την επικοινωνία του με τον Κέντρικ Ναν, αποκαλύπτοντας και τον ρόλο του για την έλευσή του στην Ελλάδα.

As a new era began, Richaun had a message for all of you, #PAOFans!



No spoilers — Just watch the full exclusive arrival interview only on CLUB 1908



https://t.co/SIsT5VWF7w#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/t9EMCf1kLv — Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 9, 2025

Χαρακτηριστικά είπε: «Εγώ και ο Κέντρικ γνωριζόμαστε από το Σικάγο. Είμαστε από το ίδιο μέρος και προπονούμαστε στο ίδιο μέρος το καλοκαίρι. Μου είπε απλά τι να περιμένω. Τι να περιμένω όταν έρθω εδώ. Πώς είναι οι φίλαθλοι. Η προσδοκία για τη νίκη. Ανυπομονώ. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερο για να κάνω αυτό το άλμα. Τον εκτιμώ πραγματικά».

Ταυτόχρονα, ο Χολμς ανέφερε:

«Από την στιγμή που προσγειώθηκε το αεροπλάνο… Μόνο που έβλεπα το νερό, τα βουνά, η αισθητική. Άρχισα να ενθουσιάζομαι από εκείνη τη στιγμή, με την προσγείωση. Ένιωσα την αγάπη των ανθρώπων με το που προσγειώθηκα. Θα είναι πολύ όμορφα. Ανυπομονώ».

Για τα αυτόγραφα και τις φωτογραφίες που έδωσε και έβγαλε μέσα σε πέντε λεπτά από την άφιξή του: «Είναι πολλή η αγάπη. Το ένιωθα ήδη στο αεροπλάνο ερχόμενος από την Τουρκία. Προχωρούσα και ο κόσμος περπατούσε και μου έλεγε “Παναθηναϊκός, Χολμς”. Έλεγα “αυτός είμαι”. Με έβλεπαν και μου έδειχναν την αγάπη τους. Εκτιμώ την αγάπη. Ανυπομονώ να την ανταποδώσω. Να μπω στο γήπεδο και να την ανταποδώσω. Το εκτιμώ».

Για τον κόσμο: «Οι φίλαθλοι. Οι “πράσινοι”. Είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος να βγω στο γήπεδο και να παίξω μπροστά σας παιδιά. Να δώσω πίσω την αγάπη. Μου δώσατε πολλή αγάπη από την στιγμή που είπα ότι σκέφτομαι να έρθω, οπότε ανυπομονώ να ανταποδώσω αυτή την αγάπη».

Το μήνυμα στον κόσμο: «Ο Ρισόν είναι εδώ τώρα. Έτοιμος. Έτοιμος να εμφανιστεί μπροστά σας και να προσφέρει θέαμα. Πάμε να πάρουμε το όγδοο, πάμε να το κάνουμε».