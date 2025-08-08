Η Euroleague μπορεί να αργεί ακόμα, μέχρι την έναρξη της νέας σεζόν, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν θέλει να κρατά «ζεστούς» τους λάτρεις της.
Έτσι λοιπόν, θέλησε να μοιραστεί μερικές από τις καλύτερες στιγμές ενός εκ των κορυφαίων παικτών της περασμένης περιόδου.
Ο λόγος φυσικά για τον Κέντρικ Ναν, με τη Euroleague να δημοσιεύσει στους λογαριασμούς της στα social media ένα βίντεο, με τα best plays του γκαρντ του Παναθηναϊκού, από τη σεζόν 2024-25.
Υπενθυμίζουμε πως ο Ναν αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης στη regular season της περσινής Euroleague, ενώ συμπεριελήφθη και στην καλύτερη πεντάδα της χρονιάς.
Ο Αμερικανός είναι πλέον έτοιμος για την τρίτη σεζόν του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, την οποία και έχει κατακτήσει φυσικά με τη φανέλα του «τριφυλλιού», το 2024.
Μέχρι στιγμής, στα 75 ματς που έχει αγωνιστεί στη Euroleague, μετρά κατά μέσο όρο 18.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ, πατώντας στο παρκέ για 29’15”.