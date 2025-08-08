Μία «γεύση» από… Κέντρικ Ναν θέλησε να δώσει η Euroleague, εν όψει της επερχόμενης σεζόν.

Η Euroleague μπορεί να αργεί ακόμα, μέχρι την έναρξη της νέας σεζόν, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν θέλει να κρατά «ζεστούς» τους λάτρεις της.

Έτσι λοιπόν, θέλησε να μοιραστεί μερικές από τις καλύτερες στιγμές ενός εκ των κορυφαίων παικτών της περασμένης περιόδου.

Ο λόγος φυσικά για τον Κέντρικ Ναν, με τη Euroleague να δημοσιεύσει στους λογαριασμούς της στα social media ένα βίντεο, με τα best plays του γκαρντ του Παναθηναϊκού, από τη σεζόν 2024-25.

Kendrick Nunn 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐒 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟐𝟓 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 with @Paobcgr🔝



⭐️2024-25 Season MVP

🥇2024-25 All-EuroLeague First Team pic.twitter.com/kW3AMHVKbQ — EuroLeague (@EuroLeague) August 8, 2025

Υπενθυμίζουμε πως ο Ναν αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης στη regular season της περσινής Euroleague, ενώ συμπεριελήφθη και στην καλύτερη πεντάδα της χρονιάς.

Ο Αμερικανός είναι πλέον έτοιμος για την τρίτη σεζόν του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, την οποία και έχει κατακτήσει φυσικά με τη φανέλα του «τριφυλλιού», το 2024.

Μέχρι στιγμής, στα 75 ματς που έχει αγωνιστεί στη Euroleague, μετρά κατά μέσο όρο 18.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ, πατώντας στο παρκέ για 29’15”.