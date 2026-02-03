Αγνώριστος Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC. Οι «ερυθρόλευκοι» εβγαλαν τον Μπαρτζώκα από τα ρούχα του.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στην Coca Cola Arena και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναρωτιόταν που είναι πήγε ο «ερυθρόλευκος» αλτρουισμός.

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε αγνώριστος στο Ντουμπάι για την 26η αγωνιστική της Ευρωλίγκα, θυμίζοντας την ομάδα προ 1μιση μήνα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έβγαλαν οι Πειραιώτες στο παιχνίδι τους και τους έφεραν μία ανάσα από την κορυφή, μονομιάς κρύφτηκαν απέναντι στην ομάδα του Γκόλεματς που έβαζε την μπάλα όπως ήθελε στο καλάθι του Ολυμπιακού.

Ο απολογισμός των 10 ασίστ για 10 λαθών στο πρώτο μέρος και ταυτόχρονα οι εύκολοι πόντοι που έδωσαν οι πρωταθλητές Ελλάδας στην Ντουμπάι BC (13-0), έκαναν τον Έλληνα τεχνικό να ρωτάει τους παίκτες του αν σκοπεύουν να συνεχίζουν να παίζουν για τους εαυτούς τους και όχι για το σύνολο στο τάιμ άουτ που κάλεσε ο αντίπαλος προπονητής για να σχεδιάσει την τελευταία επίθεση των γηπεδούχων (2.2”).

Η παρέα του Μιλουτίνοφ παραμέρισε το «εμείς», έκανε του… κεφαλιού της με τον Σάσα Βεζένκοφ στους δύο μόλις πόντους και μπήκε σε περιπέτειες ενόψει του δευτέρου μέρους (52-40).