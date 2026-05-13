Όσο χιλιόμετρα κι αν τον χωρίζουν από τον Παναθηναϊκό, ο Ρικ Πιτίνο δεν θα σταματήσει να τον στηρίζει.

Πεπεισμένος πως ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να φέρει τούμπα την εις βάρος του κατάσταση με τη Βαλένθια το βράδυ της Τετάρτης (13/5) στην νεότευκτη και πανέμορφη Roig Arena, εμφανίστηκε ο Ρικ Πιτίνο.

Ο σπουδαίος «δάσκαλος» του αμερικανικού κολλεγιακού μπάσκετμπολ παρακολουθεί την προσπάθεια των παικτών του Εργκίν Αταμάν να επιστρέψουν από την «κόλαση» στη Βαλένθια, φεύγοντας με το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για το Final Four.

Οι «πράσινοι» θέλουν να διαγράψουν το κάκιστο πρώτο τους ημίχρονο στη Βαλένθια (35-23), έχοντας και τον Ρικ Πιτίνο στο πλευρό τους.